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قرار عاجل من الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات

بواسطة dina badr
امتحانات الفصل الدراسي الأول رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان عاجل قام بإصداره منذ قليل، عن قراره الخاص بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، ليصبح موعدها الجديد بعد إجازة نصف العام، وذكر المجلس في البيان الذي نشره ، أن القرار جاء بهدف الحفاظ على أمن وسلامة جميع المنتسبين للعملية التعليمية، في ظل جائحة كورونا التي تواجهها البلاد.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم العالي

نشر مجلس الوزراء المصري بيان عاجل منذ قليل، يعلن فيه عن قرار جديد خاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، وجاء في البيان، موافقة المجلس على المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الفني، الخاص بتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها بنهاية هذا الفصل، ليتم عقدها بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام.

وتضمن القرار كذلك استكمال الطلاب دراسة المناهج المتبقية من هذا الفصل الدراسي، بنظام الدراسة عن بُعد، على أن يتم استيفاء الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج والمتطلبات الأساسية للدراسة، وأكد المجلس أن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع مستويات التعليم وأنواعه.

جاء هذا القرار من مجلس الوزراء على خلفية المستجدات الأخيرة التي طرأت على أزمة جائحة كورونا، والتي تطلبت اتخاذ المزيد من الإجراءات، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، بما يضمن دعم الجهات المسؤولة في مواجهة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على أرواح الأبناء والعاملين بالمنظومة التعليمية.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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