قرار من النيابة بشأن أحمد فلوكس بعد “خناقة كمباوند زايد”.. تفاصيل

أُخلي سبيل الفنان أحمد فلوكس وأفراد أمن كمباوند سكني في منطقة الشيخ زايد بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكلٍّ منهم، وذلك بأمر من النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، على خلفية اتهامات متبادلة بالضرب والسب بين الطرفين.

وكان “فلوكس” قد توجه إلى الكمباوند السكني في منطقة الشيخ زايد، للقاء طليقته داخل فيلا تُقيم بها بالكومباوند، لكن أفراد أمن الكمباوند منعوه من الدخول لعدم ورود اسمه ضمن المسموح لهم بالدخول فاعترض الفنان على هذه التصرف.

شجار بين الفنان أحمد فلوكس وأفراد أمن

ودخل الفنان أحمد فلوكس في شجار مع أفراد الأمن، سجلته كاميرات المراقبة المُثبتة على مدخل الكمباوند، إذ رصدت “فلوكس” في أثناء وقوفه بسيارته، وتحدثه مع الأمن، ثم ما لبث أن نزل من السيارة متوجها إليهم وبدأ الاشتباك.

بينما أفراد الأمن إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وحرّروا محضرًا اتهموا فيه “فلوكس” بالاعتداء عليهم، مرفقين في المحضر تسجيلات الكاميرات بشأن الواقعة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فلوكس يُحرر محضرًا

وفي الوقت نفسه توجه الفنان أحمد فلوكس إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر، اتهم فيه أفراد الأمن بالاعتداء عليه بالضرب والسب، إذ أخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، النيابة العامة بما حدث، وجرى اقتياد الطرفين إلى النيابة التي حققت مع الطرفين وأصدرت أمرها السابق بإخلاء السبيل.