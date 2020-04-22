قرار هام من المصرية للاتصالات We بشأن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات We عن صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل والتي تشمل الأشهر الثلاثة الماضية (1 و 2 و 3) لعام 2020 ، فقد أصدرت الشركة قرارًا بشأن تسديد فاتورة الهاتف الأرضي والذي يتضمن مدّ فترة السداد لفتورة شهر ابريل وكذلك فاتورة شهر يناير إلى منتصف شهر يوينو القادم ، ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصًا من الشركة على دعم جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا من الشركة على سلامة عملائها في ظل هذه الظروف.

فاتورة التليفون الأرضي

مد فترة السداد وإتاحة السداد الإلكتروني

وأوضحت المصرية للاتصالات أن قرار مد فترة السداد لفاتورة الهاتف الثابت تأتي تطبيقًا للإجراءات الإحترازية التي قررتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال التقليل من الازدحام وعدم الخروج من العزل المنزلي إلا للحالات الضرورية وأكّدت الشركة على إتاحتها كافة وسائل السداد الإلكتروني وذلك من خلال:

الموقع الإلكتروني للشركة.

تطبيق “My We “.

المحفظة الإلكترونية “WE Pay “.

وضمن هذا السياق قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد، في تصريحات صحفية ، أن قرار المصرية للاتصالات يهدف إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين وبذات الوقت المحافظة على سلامتهم ، وأشار إلى أن الشركة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا ان الشركة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية المشددة داخل مراكز المبيعات والتحصيل لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، ومن أهمها: