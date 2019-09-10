قرار وزارة التربية والتعليم.. معلمان داخل الفصل لهذه الصفوف والمناهج

أصدر وزير التربية والتعليم، منذ قليل قرارا وزاريا يفيد خطة الوزارة بنظام التعليم والمناهج الدراسية المقررة على الصفين الأول والثاني الابتدائيين ، بجميع مدارس التعليم العام، سواء كانت الخاصة بنوعيها عربي ولغات أو الرسمية أو الرسمية المتميزة لغات أو الرسمية لغات وغيرها، وذلك في العام الدراسي الجديد الذي يبدأ من الغد 2019 – 2020







المناهج في قرار وزارة التربية والتعليم

وننشر لكم ما أفاده نصر قرار وزارة التربية والتعليم إذ نص على أن المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الطلاب والطالبات بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، وتشمل (منهج اللغة العربية ومنهج متعدد التخصصات ومنهج اللغة الإنجليزية ومنهج التربية البدنية والصحية ومنهج التربية الدينية) ومناهج الصف الثاني الابتدائي هي (منهج الرياضيات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج متعدد التخصصات، منهج التربية البدنية والصحية).







مفاد قرار «التعليم» بشأن التدريس

ويوضح القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم أن يتشارك معلمان داخل حجرة الدراسة (الفصل) فى تدريس المناهج الدراسية السابق ذكرها في القرار، أما بخصوص اللغة الإنجليزية فيدرسها المعلم المخصص لها في الفترة الخاصة بها، ويشمل القرار تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو بالنسبة للصفين المذكورين,







تعديلات النظام الدراسي

ومنح القرار مديري مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات أن يقوموا بأي إجراء يرونه مناسبا ويخدم العملية التعليمية حسب ظروف كل محافظة بشرط عدم التأثير على المحتوى الأساسي بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام.







حظر ما هو خلاف مناهج الوزارة

ويحظر قرار وزارة التربية والتعليم من تطبيق ودراسة أي مناهج دراسية خلاف المناهج الواردة بالقرار.







طريقة تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائيين

ويكون تقييم الطلاب والطالبات بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على الأداء والسلوك الفردي والجماعي مع جميع من حوله، وأيضا عن طريق المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية، والتحريرية، والمهارية)، ويتم إخطار ولي الأمر بتقرير عن نتيجة التقييم فى نهاية كل فصل دراسي.