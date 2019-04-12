القصة الكاملة.. إجبار الطلاب على خلع البنطلون في جامعة الأزهر وانتشار الفيديو

حادثة خلع البنطلون في جامعة الأزهر بنين القاهرة أثارت ضجة كبيرة، ما أدى إلى اتخاذ هذا الصرح الكبير موقفا تجاه المعلم الدكتور إمام رمضان أستاذ مادة العقيدة في جامعة الأزهر بالإيقاف والإحالة للتحقيق في واقعة «إجبار طالبين على خلع البنطلون» داخل محاضرة، أثناء شرحه للحياء في الإسلام.

تفاصيل حادثة خلع البنطلون في جامعة الأزهر

وعلق الدكتور إمام رمضان من خلال حسابه على موقع «فيس بوك»، قائلا: «بعد نهاية المحاضرة الثانية في العقيدة والأخلاق الإسلامية لطلاب الشعب العامة بالكلية، اتخذت جامعة الأزهر التي أشرف بالانتساب إليها منذ أن كنت طالبا حتى أصبحت معلما بها منذ عشرين عاما، قرارا بإيقافي عن العمل وإحالتي إلى التحقيق … إلى باقي المنشور الذي يدافع فيه عن نفسه ويبرر ما فعله».

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خلع البنطلون وإلا الرسوب في مادة العقيدة

وأوضح إمام رمضان أنه كان يرغب في توضيح معنى الحياء بشكل تمثيلي حي، حتى وإن كانت الضغوط علينا فلا تجبرنا على ألا نكون على حياء من الله ومن عباده، وقال في محاضرته: «من يريد النجاح في مادتي وبامتياز عليه أن ينفذ ما يطلب منه وإن امتنع عن التنفيذ سوف يرسب في مادتي، فتطوع أكثر من طالب وهم لا يعلمون ما سيطلب منهم».

وكانت المفاجأة الصادمة حينما طلب الدكتور منهم خلع البنطلون، وحينها ضحك جميع من في المحاضرة ولم يضحك هو ، وقال لهم: «إننا اتفقنا أن كل ما يقال في المدرج يخضع لميزان العقيدة والأخلاق مهما كان الحديث فيه جدا أو هزار».

وأكمل الدكتور إمام رمضان بجامعة الأزهر في بمنشوره على فيس بوك ما يفيد أنه أصر على أن ينفذ الطلاب ما طلب منهم وأن من يخالف الاتفاق سوف يرسب في مادته، فرفض الطلاب رغم كل الضغوط التي فعلها معهم فتوجهت إلى باقي طلبة المحاضرة وطلبت منهم أن يشجعوا ويحيوا زملاءهم لأنهم لم ينصاعوا للضغوط وفضلوا الحياء عن النجاح.

وحاول الدكتور إمام تبرئة نفسه من الهجوم الذي تعرض له قائلا: «قمت بدور المعلم من خلال لعب دور الشيطان في تمثيلية أردت من خلالها بصورة عملية، توضيح كيف تكون الأخلاق بين النظرية والتطبيق، وهنا صفق الطلاب لأستاذهم تحية له».

وأكمل أن ذلك كان يوم الثلاثاء إنما يوم الخميس طالبت الطلاب بذكر واقعة الثلاثاء مع العلم أني كنت متعبا واقترح عليا الطلاب أن أغادر للبيت حتى أستريح، فكنت أشعر أني غير قادر على التنفس بصورة طبيعية.

طالب يخلع بنطلونه وملابسه الداخلية

والمذهل أني حينما طالبت الطلاب أن يفعلوا نفس الموقف التمثيلي كما فعلت سابقا، وإذا بهذا الطالب يحضر من آخر المدرج، ويقول إنه قادر على أن يخلع البنطلون، فقلت له: تَفْعَل؟ قال: نعم. قلت: رغم أن زملاءك رفضوا من قبل، قال: نعم. فلما خلع البنطلون، قلت إنه سيستحي أن يخلع ملابسه الداخلية، فلما فعل استحييت واستدرت وجهي وجعلته ورائي، وقلت هذا من أجل النجاح في مادتي العقيدة باع الأخلاق بعرض الدنيا، وكثر من على شاكلة هذا لاطالب في أمة قال نبيها: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)».

وتابع الدكتور في منشوره أن بين للطلاب في تجربة عملية أن مجرد النظر إلى عورته يبعد بنا عن قيم الدين، فما موقف من صور صورا أو فيديو، فهكذا بعدما قمت بتدريس العقيدة والأخلاق نظريا رسب طلابي فيها بامتياز عمليا.

وذهب الطالب الذي وافق على خلع بنطلونه للدكتور وطالبه بدرجات الامتياز كما وعد ولكن كان رد الدكتور إمام: «وإن تركت إلا في فارغة، ثم قام بطرده»، قال الطالب: «أنت بترجع في كلامك طيب أن مبسبش حقي أنا صعيدي وهوريك».

وأوضح الدكتور أن رد الطالب دفعه إلى ضربه وطالب الأمن بتحرير محضر له في حضور رئيس القسم، وعندما أخذت أقوال الطالب بكى وأنكر تطاوله، واصطحب العميد الدكتور لمكتب آخر وأخبره بإيقافه.

وأشار الدكتور إلى أنه تعرض للظلم وأن الطالب راسب في مادة العقيدة أربع مرات قبل ذلك، وأنه لم يحضر منذ بداية العام إلا هذه المحاضرة، وقال للطلاب الشهود: «أنتم شهود أمام الله عليَّ، وما نالني من سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليبرهن بصدق عما وصلت إليه الأخلاق»، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

أول رد فعل لجامعة الأزهر

وكان أول رد فعل لجامعة الأزهر هو تحويل الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بكلية التربية بنين جامعة الأزهر، للتحقيق في واقعة تداول فيديوهات يظعر خلالها إحباره طالبين بخلع ملابسهم بالكامل، وإلا سيتعرضان للرسوب.

منع الأستاذ من وضع الأسئلة والتصحيح

ومنع عميد الكلية الأستاذ من وضع الأسئلة والتصحيح، مشددًا على أن إدارة الجامعة لا تتوانى في محاسبة أي مخطئ، أو مقصر، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وعلى الجميع الانشغال بالدراسة والاستعداد للامتحانات.

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