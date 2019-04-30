قطع المياه عن شبين القناطر يوم الخميس القادم لمدة سبع ساعات

بسبب أعمال الصيانة الدورية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه يوم الخميس المقبل عن مدينة شبين القناطر، وحددت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، عدد ساعات الانقطاع وتوقيتها، وطالبت المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما حددت رقما للخط الساخن على التليفون الأرضي لطلب سيارات المياه في حالة احتياج المواطنين لها.

توقيت ومدة انقطاع المياه عن شبين القناطر

وقد ذكرت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أن المياه ستنقطع عن مدينة شبين القناطر بسبب أعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور، وذلك يوم الخميس لمدة 7 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء الخميس وحتي الساعة الثالثة فجراً.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه المذكورة، مشيرة إلي أنه سيتم توفير سيارات للمياه الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بقطع المياه، وحددت لمن يحتاج لهذه السيارات رقما للخط الساخن، حيث قالت الهيئة بخصوص سيارات المياه، أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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