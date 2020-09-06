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قناة أوربت أفلام بلاس – تشفير مفتوح – التردد – نايل سات

بواسطة زكريا منير
تردد قناة أوربت أفلام الجديد، قناة orpit

قناة أوربت أفلام بلاس أو بالأنجلينزية “ORPIT MOVIES” تابعة لشبكة أوربت التلفزية، وتخصص القناة في تقديم الأفلام الأجنبية مترجمةً على شاشتها على مدار الساعة، متضمنة أقوى الأفلام الحديثة والقديمة في كاتلوج واسع يشبع ذوق محبي الأفلام بشكل مستمر.

1 قناة أوربت أفلام
2 تردد قناة ORPIT MOVIES

قناة أوربت أفلام

وصلت قناة orpit movies لشعبية مرتفعة، لما تقدمه من الأفلام الأجنبية العالمية، من خلال تردداتها البثية على الأقمار الصناعية ( نايل سات) عبر قناة مجانية غير مشفرة، تعمل من خلالها بتنظيم جدول بثي للأفلام على مدار 24 ساعة، وتجتذب مجموعة القناة من أحدث الأفلام الجماهير في الوطن العربي. محققة نجاحات متوالية بعرض الحلقات الجديدة لمختلف إصدارات أجزاء الأفلام.

ونظراً للنجاح المستمر في إنتقاء أفضل الأفلام من قبل ORPIT MOVIES، أمنت لها مكانة متميزة على ساحة القنوات الفضائية ذات المحتوى القريب. يبرز دور القناة في عرض تصانيف مختلفة للأفلام العالمية بطريقة الترجمة للغة العربية. مع ميزة الفواصل الإعلانية القصيرة نسبياً، مقارنة مع بعض القنوات الأخرى. وتكتسب أعلى مشاهدة، وهي إحدى باقات قنوات أربت بلاس.

تردد قناة ORPIT MOVIES

تتخصص قناة أوربت موفيز في توفير مكتبة من الأفلام المنتقاة بعناية. لتخصيص بث مفتوح على مدار الساعة لإسيتفاء تقديم أجزاء سلسلة من الأفلام بجودة جيدة. ويمكن العثور على قناة أربت أفلام على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11411، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500.

بمجرد إضافة رموز تردد قناة ORPIT MOVIES الجديد، داخل إعدادات أجهزة الرسيفر بشكل صحيح كاملة. ثم عمل حفظ بالضغط على الزر الأزرق ثم ok بواسطة جهاز التحكم عن بعد، سيتم إلبحث عن القناة على الأقمار الصناعية وإلتقاط بثها تلقائيا.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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