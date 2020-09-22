قناة العهد على نايل سات 2020..”alahad tv” طريقة ضبط التردد بجودة HD

تردد قناة العهد alahad tv على نايل سات، هي قناة عراقية إخبارية مؤثرة في صنع الراي. وهي الجناح الإعلامي لعصائب أهل الحق. تهتم بالتغطيات الموسعة لكل المستجدت العراقية، تذيع نشرات الأخبار عل مدار الساعة، مع بث البرامج المختلفة السياسية والإقتصادية والدينية، التغطيات الخاصة. مع “alahad tv channel” تستطيع تتبع كل الأخبار العراقية مع محتوى الدمج البرامجي المتنوع. الآن مع تردد قناة العهد يمكنكم من خلاله ضبطه على أجهزة الإستقبال لإستقبال القناة على القمر الصناعي Eutelsat 7 West A(نايل سات 7.3 غرباً)

قناة العهد

أستكملت قناة العهد منظومة برامجية متنوعة تتلاقى مع إهتمام الشارع العراقي، بما تتناوله من أخبار وكونها مصدرا للمعلومات التي يبحث عنها كل مواطن عراقي. وتدمج برامج متعددة ومختلفة أبرزها nex حوار، المداولة، برنامج رادار، يتوقيت العاصمة، وللقناة مذيعون أكثر كفاءة يعرضون الأخبار ويحللونها ويتداولونها بطريقة مؤثرة، مع مراسلين ينتشرون في كل أنحاء العراق لوضع المشاهد في قلب الحدث، ووضوح الصورة. وتقديم الدعم في أنشاء نشرات الأخبار شاملة مستندة على المصادر الذي يزودونها للقناة.

بإمكانكم ضبط القناة بشكل فوري، حيث تتوفر بدقة HD، من خلال إتباع خطوات إضافة القنوات على جهاز الإستقبال، الضغط على القائمة أو MENUE، ثم إختيار التركيب أو installation، تحديد القمر الصناعي المراد إستقبال القناة من خلاله، تعيين البحث اليدوي، تضيف تردد جديد وتدخل كامل الرموز في الخانات المناسبة، بمجرد الضغط على زر الأزرق ثم ok لإتمام عملية حفظ البيانات، يتم البحث التلقائي عن قناة العهد على الأقمار الصناعية.

تردد قناة العهد 2020

القمر الصناعي Eutelsat 7 West A ( مدار نايل سات)

إسم القناة alahad tv

التردد 12341 H

ترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6

نبذة عن قناة العهد

اليوم تلعب القنوات الإخبارية دوراً مهماً في التأثير وقلب وجهات النظر، وهذا ما تقوم به قناة العهد تماماً. التي كانت بدايتها في عام 2010، حيث تسعى لتمكين الجمهور من الحصول على الأخبار الصحيحة، وإكتشاف الحقائق في كل الإتجاهات كمثل كشف الفساد وإظهار الوثائق والأدلة في ذلك. ومتابعة الأخبار أول بأول كل التطورات العراقية والإقليمية والدولية. مع ميزة البث المباشر لقناة العهد بدون تقطيع، وذلك من خلال قسم البث الحي على موقعها الإلكتروني، حيث خدمة البث المباشر من خلال الوسائط الرقمية، يزيد من الإستقطاب الجمهوري، لإمكانية متابعة شاشة قناة العهد، أين ما تكون، وفي أي وقت.