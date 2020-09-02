قناة الفضائية المصرية – التردد – نبذة عن القناة والبرامج

قناة الفضائية المصرية أو المصرية تبث مباشرة على مدار 24 ساعة، من خلال إرسالها على القمر المصري نايل سات، ويستقبلها الجمهور كقناة إخبارية ومنوعة تهتم في بث البرامج المختلفة في الشق السياسي والديني، والطبخ، وبرامج التوك شو. بدأ بث قناة المصرية لأول مرة في 1991، وقد أستطاعت أن تواكب متطلبات الإعلام الحديث وباتت نموذجاً للقنوات الأكثر إنتشارا، بفضل محتواها المتنوع والمتجدد دائماً.

نبذة عن قناة الفضائية المصرية

تم تأسيس قناة، egyption tv، في عام 1991 لمالكها شبكة قنوات التلفزيون المصري، كقناة رسمية تمثل الدولة المصرية وتعمل على إضفاء الهوية المحلية وتكون وسيلة قادرة على مخاطبة العالم الخارجي. وتشهد القناة إقبالاً كبيراً لما تؤسسه من المحتوى التلفزيوني المهم خاصة في مجال نشر الأخبار، كما تبث التغطيات الخاصة، والبرامج الحوارية التي تستضيف خلالها المسؤولين والمعنيين والمحللين والكتاب ونحو ذلك. بهدف توضيح الإجراءات أو القوانين والخدمات الحكومية، وإلسماح بنقاش يضفي مزيداً من التفاصيل ويستعرض كل جديد.

تردد قناة الفضائية المصرية 2020

نايل سات: 11488 أفقي – 3/4

عرب سات: 11766 أفقي – 3/4

هوت بيرد: 12655 أفقي – 3/4

يمكنك إستقبال إرسال بث قناة الفضائية المصرية على أقمار عرب سات و”نايل سات، هوت بيرد، من خلال إدخال معطيات الترددات الخاصة بالقناة، بشكل صحيح في جهاز الرسيفر الخاص بك، مع ملحوظة كون القناة ستظهر في قائمة البحث تحت إسم Egyption TV SD، أو، Egyption TV HD، وفق القمر الصناعي التي تبث من خلاله.