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قناة بانوراما دراما – PNC – التردد – نايل سات “Panorama Drama”

بواسطة زكريا منير
تردد قناة بانوراما دراما، قناة Panorma

قناة بانوراما دراما أو PNC DRAMA هي قناة مصرية مجانية، تأتي ضمن قنوات شبكة PNC للتلفزة، وتتخصص هذه الباقة في تقديم عروض سلسلة الدراما للمسلسلات المصرية الحديثة، في بث مفتوح يستمر على مدار 24 ساعة.

1 قناة بانوراما دراما
2 تردد قناة بانوراما دراما على نايل سات 2020

قناة بانوراما دراما

لقيت قناة بانوراما دراما نجاحاً منقطع النظير، منذ تأسسها في 2008، لما تتميز به من إمتلاك المسلسلات عالية الجودة والتي تبثها على شاشتها بإنتظام، لتلامس، Panorama Drama، أذواق محبي الدراما المصرية. تأتي القناة كباقة درامية قوية ذات مزيج من المسلسلات الدرامية مختلفة التصانيف منها الإجتماعية والرومانسي، والتراجيديا. تعرف القناة بإسم PNC، وقد أقتحمت مجال عالم المسلسلات بكل شغف ومثالية، حيث باتت قناة رئيسية يلجأ لها الجمهور لمتابعة المسلسلات الحصرية خاصة في السباق الرمضاني. حيث تنقي بعناية أفضل المسلسلات وأقواها.

وتتخصص قناة بانوراما دراما أو PNC drama في تقديم عروض المسلسلات بدمج رائع يجمع تلك المسلسلات المختلفة في طابعها، لتقدمها حصرياً للجمهور المتعطش للدراما ذات الحبكة المتجددة. ويمكن العثور على قناة بانوراما دراما على القم الصناعي نايل سات عند التردد 12054، والإستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة بانوراما دراما على نايل سات 2020

  • القمر الصناعي: نايل سات 201
  • التردد: 12342
  • الترميز: 27500
  • الإستقطاب: أفقي H
  • إسم القناة على قائمة البحث: Panorama Drama

ويمكن إستقبال قناة بانوراما دراما 2، على نفس التردد، الموضح أعلاه، بمجرد إضافة معطيات القيم الترددية بشكل صحيح كاملة، في الخانات المخصصة في أجهزة الرسيفر، ثم عمل حفظ بالضغط على زر الأزرق ثم OK، ليتم البدء بالبحث عن القناة تلقائياً ثم إلتقاط بث القناة بنجاح بدون إنقطاع أو تشويش.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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