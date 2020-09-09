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قناة خلك بالبيت.. التردد الأحدث على عرب سات و”نايل سات” 2020

بواسطة زكريا منير
قناة الكويت الأولى hd

قناة خلك بالبيت وتعني مصطلحاً “إبق في المنزل”، هي قناة حديثة ضمن قنوات تلفزيون الكويتي، تم إطلاقها إستجابة للحاجة لحث الناس بتطبيق البقاء في المنزل من خلال إيجاد شاشة غنية بالمحتوى المنوع الترفيهي من مسلسلات وبرامج إذاعية، يقضون أوقاتهم معها، كما يتم تخصيصها بشكل جزئي لبث الفلاشات المرئية والفقرات التوعية للتعاطي من فيروس (كورونا كوفيد19) من تعاليم وإرشادات حيوية وصحية، بشكل يتحد مع إجراءات محاربة إنتشار الفيروس التاجي، المستجد.

1 قناة خلك بالبيت
2 تردد قناة خلك بالبيت على عرب سات 2020
3 تردد قناة خلك بالبيت

قناة خلك بالبيت

وضعت قناة خلك بالبيت خطة متكاملة، لعرض المحتوى الترفيهي والمسلي، بشكل يتوافق مع أذواق الجمهور وإهتمامتهم، لإعادة بث المسلسلات الكويتية والخليجية والعربية، من أرشيفها التلفزيوني، لتجمع ، قناة خلك بالبيت، افضل الأعمال الدرامية وإلإنتاجات التلفزيونية المنقاة بعناية والمندرجة مع قائمة التفضيلات والأكثر تقييماً.

كما يتم إستغلال قناة خك بالبيت للعرض المباشر للمباريات الكروية المحلية، لتوفر قناة خلك بالبيت تجربة مشاهدة ممتعة ضمن معايير المصلحة العامة. ويمكن العثور على قناة خلك بالبيت على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11055، والإستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة خلك بالبيت على عرب سات 2020

  • القمر عرب سات بدر 4 ( 26 درجة شرقاً)
  • قناة خلك بالبيت
  • التردد: 12523 H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصويب الخطأ 2/3

تردد قناة خلك بالبيت

  • القمر: Eutelsat 8 West B ( مدار نايل سات)
  • قناة خلك بالبيت
  • التردد: 11055 V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصويب الخطأ 2/3

ومصممة قناة “خلك بالبيت” لإرضاء القاعدة الجماهيرية وإستهداف أذواقهم الخاصة، من خلال جدولة بث أفضل الإنتاجات التلفزيونية المنتقاة من مكتبة التلفزيون الكويتي الحكومي.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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