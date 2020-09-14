قناة مصر القرآن الكريم Misr Quran.. التردد الخاص بها على نايل سات

تردد قناة مصر القرآن الكريم بالإنجينزية (Egypt Quran Karim)، هي قناة تلفزيونية متخصصة في بث قراءات لعروض تلاوات القران الكريم. وبذلك تكون أول قناة مصرية تتخصص في تقديم القراءات لأشهر المشايخ المشهورين الكبار ممن عرفهم العالم بحسن تلاواتهم القرانية المجودة.

قناة مصر قران كريم

يتم التركيز على تحسين الصوتيات بشكل مستمر، مستخدمة القناة- Misr Quran Kareem، أدوات المونتاج المتطورة لضمان الحصول على إستماعات للقران صافية وخالية من أي تشوهات. وقد تم إطلاق قناة القرآن التي تحمل إسم -مصر من قبل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في أوائل عام 2020.

تعتني قناة مصر قرآن بتقديم تلاوات مسجلة خاصة بسور القرآن. لأفضل القراء المصريين أمثال الشيخ محمد رفعت، مصطفى إسماعيل، محمد صديق المنشاوي، عبدالباسط عبدالصمد. وغيرهم الكثير الآخرين، وهؤلاء المجموعة يتعلمهم منهم الصغار والكبار في ترتيل سور القران بشكل صحيح مع مراعاة التجود، والذين بحق نالوا إعجاب العالم الإسلامي.

تردد قناة مصر القرآن الكريم 2020 نايل سات

القمر: نايل سات

التردد 10854 H

معدل الترميز 27500

إسم القناة على الرسيفر : Misr Quran Kareem

لإستقبال قناة- مصر القران الكريم، على جهاز الرسيفر الخاص بك، وفق التردد الجديد 2020، إتبع الخطوات الآتية، أدناه.