قناة m24 المغربية.. إخبارية – عامة – التردد على نايل سات 2020

قناة m24 على نايل سات، تردد قناة m24 مباشر live، هي قناة مغربية إخبارية تعرف بإسم وكالة المغرب العربي للأنباء، تهتم بنشر الأخبار المحلية. كما تركز بشكل أكبر برصد أخبار القطاعات الحكومية والرسمية في النشاطات الأميري البرلمانية والأحزاب والنقابات. تبث قناة 24 على مدار 24 ساعة، في بث مفتوح بدون تشفير، وتدشن ،قناة تلفزيون m24، التقارير المصورة الخاص بالتطورات والتعرض لعناوين الصحف والمقالات لتعزيز تداول الأخبار على نطاق واسع.

قناة m24 maroc

تقدم m24 النشرات الأخبارية على مدار الساعة، وتمارس التغطيات الإعلامية للشؤون الداخلية، مع ميزة البث المباشر بدون تقطيع، على موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت. تستوفي نقل أهم الأخبار اليومية بما يتوافق مع المصلحة العامة في الحاجة لتتبع كل مستجد.

تردد قناة m24

القمر: نايل سات 7.3° غرباً

التردد 10922 v

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 7/8

إسم القناة على الرسيفر m24 tv

تردد قناة m24

القمر Eutelsat 10A

التردد 11547 v

معدل الترميز: 1442

معامل تصويب الخطأ 3/4

طريقة إستقبال قناة m24 المغربية

في بيانات المقال أعلاه، يمكنك رصد تقارير تردد قناة m24 maroc، والذي من خلاله يمكنك إلتقاط إشارة قناة m24 بكل سهولة وبشكل فوري، لإلتقاط بث قناة “m24” على جهاز الرسيفر الخاص بك، إتبع الخطوات التالية: