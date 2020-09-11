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قناة m24 المغربية.. إخبارية – عامة – التردد على نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير

قناة m24 على نايل سات، تردد قناة m24 مباشر live، هي قناة مغربية إخبارية تعرف بإسم وكالة المغرب العربي للأنباء، تهتم بنشر الأخبار المحلية. كما تركز بشكل أكبر برصد أخبار القطاعات الحكومية والرسمية في النشاطات الأميري البرلمانية والأحزاب والنقابات. تبث قناة 24 على مدار 24 ساعة، في بث مفتوح بدون تشفير، وتدشن ،قناة تلفزيون m24، التقارير المصورة الخاص بالتطورات والتعرض لعناوين الصحف والمقالات لتعزيز تداول الأخبار على نطاق واسع.

1 قناة m24 maroc
2 تردد قناة m24
3 تردد قناة m24
4 طريقة إستقبال قناة m24 المغربية

قناة m24 maroc

تقدم m24 النشرات الأخبارية على مدار الساعة، وتمارس التغطيات الإعلامية للشؤون الداخلية، مع ميزة البث المباشر بدون تقطيع، على موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت. تستوفي نقل أهم الأخبار اليومية بما يتوافق مع المصلحة العامة في الحاجة لتتبع كل مستجد.

تردد قناة m24

  • القمر: نايل سات 7.3° غرباً
  • التردد 10922 v
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصويب الخطأ 7/8
  • إسم القناة على الرسيفر m24 tv

تردد قناة m24

  • القمر  Eutelsat 10A
  • التردد 11547 v
  • معدل الترميز: 1442
  • معامل تصويب الخطأ 3/4

طريقة إستقبال قناة m24 المغربية

في بيانات المقال أعلاه، يمكنك رصد تقارير تردد قناة m24 maroc، والذي من خلاله يمكنك إلتقاط إشارة قناة m24 بكل سهولة وبشكل فوري، لإلتقاط بث قناة “m24” على جهاز الرسيفر الخاص بك، إتبع الخطوات التالية:

  • توجه إلى القائمة أو menue،
  • أختبر حقل installation ثم إضعط ok،
  • قم بتحديد البحث اليدوي manual search
  • إضغط على الزر الأخضر لإضافة تعديل على التردد في الخانات المخصصة
  • أدخل التردد 12015 وإضغط موافقة
  • في خانة القطبية POLARIZATION  عدل الرمز إلى (V) عمودياً.
  • في خانة معدل الترميز SYMBOL RATE قم بتدوين “27500”
  • إعمل خروج وإحفظ البيانات بالضغط على  ok، ليتم البحث تلقائيا على قناة m24، على الأقمار الصناعية
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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