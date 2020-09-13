قنوات بي ان سبورت المفتوحة.. التردد الجديد – إشارة نايل سات HD

قنوات بي ان سبورت المفتوحة تتبع مجموعة-Bein Sport القطرية، توفر خدمة بث فضائي على أقمار عرب سات، نايل سات. وتعمل بالنقل المباشر لدوريات كرة القدم العالمية، والبطولات الكروية المختلفة. والألعاب الفردية والجماعية، تملك القناة( التي كانت تعرف سابقا بإسم الجزيرة الرياضية) مجموعة بي ان ومقرها الدوحة بالأنجلينزية، (beIN MEDIA GROUP). وتبث القناة أساساً باللغة العربية، ولها باقات أخرى- باللغة الأنجلينزية، الفرنسية، والإسبانية.

قناة بي ان سبوت المفتوحة

تضع قناة بي ان سبورت معايير لمحتوى بثها عالي الجودة، بنظام (1080i ( HDTV،وقد حصلت السلسلة على حقوق بث الدوري الإنجلينزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

باقة-bein sport في النسخة العربية- تنبثق عنها قناتين توفر بث مفتوح( Bein Sport HD 1، Bein Sport news) عبر إرسالات غير مشفرة على قمر Es’hail 1، بمدار عرب سات، Eutelsat 8 West B بمدار نايل سات. وتتميز بوجود ملعقين إحترافيين للمباريات، إلى جانب أستيديوهات-Bein التحليلية، وتعمد إلى تغطية كافة الألعاب الرياضية بآخر أخبارها. ونتائج المباريات، وعرض ملخصات المنافسات الكروية.

تردد قناة بي ان سبورت

القمر: نايل سات 8 درجة غرباً

التردد: 11054 H

ترميز : 27500

معامل تصويب الخطأ 2/3

إسم القناة على الرسفير : Bein Sport HD

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية

القمر: نايل سات 8 درجة غرباً

التردد: 12604 H

ترميز : 27500

معامل تصويب الخطأ 2/3

إسم القناة على الرسفير : Bein Sport news HD

طريقة إستقبال قناة بي ان سبورت على الرسيفر

قدمنا لكم تقرير تردد قناة بي ان سبورت 2020 المفتوحة والإخبارية، بصيغة اتش دي. ولإلتقاط- إشارة قناة بي ان سبورت على الأقمار الفضائية على، الرسفير الخاص، بكم إتبع الخطوات الآتية: