زكاة الفطر هي نوع من أنواع الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين في شهر رمضان، ويجب على كل مسلم التعرف على قيمة زكاة الفطر لعام 2019، حتى يقوم بإخراجها للفقراء والمساكين كما شرع الله سبحانه وتعالى حتى يأخذ الأجر والثواب، وهي يقوم بإخراجها رب الأسرة عن كل أبنائه الذين مازال ينفق عليهم وزوجته.

قيمة زكاة الفطر 2019 مصر

حددت دار الإفتاء المصرية عن طريق الدكتور (شوقي علام) مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لعام 2019 /1440 بمقدار 13 جنيهاً يتم إخراجها عن كل فرد كحد ادني، كما أخذت دار الإفتاء المصرية رأي الإمام أبو حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الحبوب، وذلك لان فيها حريه للفقير يشتري ما يشاء، كما أكد مفتي الجمهورية أنه تم تحديد قيمة زكاة الفطر لعام 2019، بمقدار ما يعادل واحد كيلو جرام ونصف من أرخص الحبوب سعراً وهو القمح.

حكمة الله في تشريع زكاة الفطر

ان الله عز وجل كل أوامره للمسلم خير فالله عز وجل شرع زكاة الفطر حكمة فيها الخير الوفير للمسلم الصائم في كل الأحوال، وقد شرع الله عز وجل زكاة الفطر كنوع من أنواع الزكاة التي تخرج في شهر رمضان شهر الصيام فقط للحكم الأتية.