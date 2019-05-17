قيمة زكاة الفطر 2019 في مصر وموعد إخراجها وشروطها

الزكاة فرض وهي من أركان الإسلام الخمسة، وجاء ترتيب الزكاة بين أركان الإسلام قبل صوم رمضان، وتعتبر زكاة الفطر فرض على كل مسلم بالغ عاقل، لذلك وجب على جميع المسلمين معرفة ماهي زكاة الفطر ومتى يتم إخراجها، وما قيمتها وشروطها، وهذا ما تقوم دار الإفتاء بإعلانه سنوياً لتذكير المسلمين بوجوب أداء زكاة الفطر قبل فوات موعدها، وفيما يلي بيان دار الإفتاء المصرية الذي أوضحت خلاله قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها وشروطها.

زكاة الفطر

موعد إخراج زكاة الفطر

زكاة الفطر هي أحد الفروض الواجبة على المسلمين، ويأتي موعد وجوب زكاة الفطر مع غروب الشمس ليلة العيد أي وقت فطر آخر يوم في شهر رمضان وتمتد إلى قبل أداء صلاة العيد.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وهي أحد فروض الزكاة المفروضة على الأبدان وليس الأموال، وهذا ما تتميز به زكاة الفطر عن غيرها من الزكوات، أي تفرض على كل نفس بهدف تطهير نفوس المسلمين، على عكس باقي أنواع الزكاة التي تفرض على الأموال لتطهيرها.

قيمة زكاة الفطر 2019

مقدار زكاة الفطر في الإسلام: “صاعًا من غالب قوت أهل البلد من شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو أرز أو ذرة أو غير ذلك”.

فيما حددت دار الإفتاء الرسمية قيمة زكاة الفطر 2019 رمضان 1440 ب،13 جنيهاً كحد أدنى، وأوضحت أن إخراجها يجب قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

شروط زكاة الفطر

يجوز أن يتم إخراج زكاة الفطر نقداً.

زكاة الفطر فرض، يخرجها كل مسلم عن نفسه وعن كل فرد مسئول عن نفقته.

يجوز التعجيل في إخراج زكاة الفطر، كإخراجها في بداية شهر رمضان.

لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يجد قوت يومه.

لا يتم إخراج زكاة الفطر على الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد ولا تجب على الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم رمضان.

هذا وتجب زكاة الفطر على على الفقراء والمساكين وأولي القربى واليتامي وابن السبيل وباقي أصناف مصارف الزكاة التي ذكرها الله في كتابه العزيز، ووجبت زكاة الفطر على المسلمين لتطهير نفوسهم من اللغو والرفث خلال صيام شهر رمضان.