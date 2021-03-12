كارتيرون للاعبي الزمالك.. المرحلة القادمة مهمة ويجب التركيز لتحقيق الأهداف المطلوبة

قام المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المصري الفرنسي باتريس كارتيرون بالاجتماعي بلاعبي فريق كرة القدم الكبار، وذلك على هامش مران الفريق الأول اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021، وقام كارتيرون خلال الجلسة بمطالبة اللاعبين بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة نظراً لأهميتها في مسيرة الزمالك للموسم الكروي الحالي.

كارتيرون للاعبي الزمالك.. التركيز مهم من أجل تحقيق طموحات الجماهير

طالب المدير الفني الجديد للزمالك باتريس كارتيرون اللاعبين الكبار في الفريق الأول لكرة القدم بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة نظراً لأهميتها في تحديد مصير الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق في الدوري المصري الممتاز.

لا وقت للراحة…فريقنا يعود للمران استعداداً للمباراة المقبلة أمام الترجي التونسي. 🏹📸 pic.twitter.com/kDH7XNFXQU — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 12, 2021

وقام كارتيرون بتوضيح أسباب عودته لقيادة أبناء ميت عقبة في هذه المرحلة، إذ أكد على عودته لثقته في الفريق بأنه ما زال قادراً على تحقيق طموحات الزمالك وجماهيره من خلال جيل مميز من اللاعبين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون قد نجح خلال قيادته للفريق الأول في فترة توليه الأولى في حصد بطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، إذ نجح الزمالك بقيادة كارتيرون في الفوز على الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي أُقيمت في قطر العام الماضي 2020 وذلك بنتيجة 3 أهداف للزمالك أحرزها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي مقابل هدف وحيد للترجي، ونجح الزمالك بعدها بأسبوع في التغلب على الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري وذلك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

الزمالك وجه الشكر لجيمي باتشيكو على الفترة التي قاد فيها الفريق الأول

أعلن نادي الزمالك عن بيانٍ قام فيه بتوجيه الشكر للبرتغالي جيمي باتشيكو على قيادته للفريق الأول بنادي الزمالك خلال المرحلة الماضية، متمنياً له النجاح في مسيرته التدريبية، وتضمن البيان أيضاً الإعلان عن الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً للنادي.