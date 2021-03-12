Take a fresh look at your lifestyle.


كارتيرون للاعبي الزمالك.. المرحلة القادمة مهمة ويجب التركيز لتحقيق الأهداف المطلوبة

بواسطة محمود عادل
باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

قام المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المصري الفرنسي باتريس كارتيرون بالاجتماعي بلاعبي فريق كرة القدم الكبار، وذلك على هامش مران الفريق الأول اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021، وقام كارتيرون خلال الجلسة بمطالبة اللاعبين بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة نظراً لأهميتها في مسيرة الزمالك للموسم الكروي الحالي.

1 كارتيرون للاعبي الزمالك.. التركيز مهم من أجل تحقيق طموحات الجماهير
2 الزمالك وجه الشكر لجيمي باتشيكو على الفترة التي قاد فيها الفريق الأول

كارتيرون للاعبي الزمالك.. التركيز مهم من أجل تحقيق طموحات الجماهير

طالب المدير الفني الجديد للزمالك باتريس كارتيرون اللاعبين الكبار في الفريق الأول لكرة القدم بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة نظراً لأهميتها في تحديد مصير الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وقام كارتيرون بتوضيح أسباب عودته لقيادة أبناء ميت عقبة في هذه المرحلة، إذ أكد على عودته لثقته في الفريق بأنه ما زال قادراً على تحقيق طموحات الزمالك وجماهيره من خلال جيل مميز من اللاعبين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون قد نجح خلال قيادته للفريق الأول في فترة توليه الأولى في حصد بطولتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، إذ نجح الزمالك بقيادة كارتيرون في الفوز على الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي أُقيمت في قطر العام الماضي 2020 وذلك بنتيجة 3 أهداف للزمالك أحرزها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي مقابل هدف وحيد للترجي، ونجح الزمالك بعدها بأسبوع في التغلب على الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري وذلك بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

الزمالك وجه الشكر لجيمي باتشيكو على الفترة التي قاد فيها الفريق الأول

أعلن نادي الزمالك عن بيانٍ قام فيه بتوجيه الشكر للبرتغالي جيمي باتشيكو على قيادته للفريق الأول بنادي الزمالك خلال المرحلة الماضية، متمنياً له النجاح في مسيرته التدريبية، وتضمن البيان أيضاً الإعلان عن الفرنسي باتريس كارتيرون مديراً فنياً للنادي.

بيان الزمالك
رحيل باتشيكو
محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

تركيب تردد قناة الريان القديم 2021 الجديد على سهيل سات و”نايل سات”

أخبار مصر

تركيب تردد قناة النادي الأهلي Al AHLY TV الجديد باعلى جودة 2021

أخبار مصر

تركيب تردد قناة كراميش KARMEESH 2021 الجديد بدون إيقاع

أخبار مصر

تركيب تردد قناة m24 maroc 2021 الإخبارية الجديد

أخبار مصر

“إشارات ورموز” ترددات قنوات الافلام الاجنبية “كاملة” على مدار…

أخبار مصر

“تركيب” تردد قنوات الاطفال-Kids channels 2021 الجديد على نايل سات

أخبار مصر

“دلالات ورموز” إسم مريم ومعناه بجميع اللغات- وابرز صفات حاملة الاسم…

أخبار مصر

“نشارك” تردد قناة الأنوار الفضائية Anwar tv الجديد على نايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة الواقع الفضائية 2021 waqie tv على نايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة اللحظة الفضائية 2021 الجديد على مدار نايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.