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كارت الفلاح.. أهم استخداماته وطريقة الحصول عليه بالتفصيل

بواسطة آية الاباصيري
كارت الفلاح كارت الفلاح

أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق كارت الفلاح الذي يُقدم الكثير من الخدمات لجميع الفلاحين المصريين، وأكدت على أنه سيصل لعدد ما يقارب من 6.5 مليون فلاح، ولهذه البطاقة فوائد متعددة حيث يحصل الفلاح على العديد من المزايا والخدمات، كما تُساعد الدولة في تحديد الرقعة الزراعية المزروعة وتقديم الأسمدة والدعم للفلاح المصري.

1 ما هو كارت الفلاح؟
2 استخدامات الكارت
3 من هم مستحقي الكارت؟
4 طريقة الحصول على كارت الفلاح

ما هو كارت الفلاح؟

كارت الفلاح هو عبارة عن أداة تُمكن الفلاح من الحصول على العديد من الخدمات وجاء هذا الكارت بدلاً من الحيازات الورقية القديمة التقليدية.

استخدامات الكارت

  • يُستخدم هذا الكارت في الكثير من الأمور الخاصة بالفلاح المصري وهي:
  • يتم استعمال هذا الكارت في كافة عمليات الصرف الخاصة بالدعم النقدي لحائزي الأراضي المصرية.
  • يُستخدم أيضاً في صرف الوقود الخاص لاستكمال الزراعة من خلال محطات الوقود.
  • يُستعمل في عمليات صرف الدعم العيني من الأسمدة والكيماويات.
  • إمكانية استخدامه في صرف القروض الخاصة بالفلاح المصري.

من هم مستحقي الكارت؟

كل فلاح مصري يمتلك حيازة أرض زراعية سواء كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة ولكن ينبغي أن تكون مُسجلة في الجمعية الزراعية وسوف يُمنح الكارت بشكل تلقائي.

طريقة الحصول على كارت الفلاح

يُمكن لأي فلاح يرغب في الحصول على الكارت التوجه بشكل مباشر إلى أحد فروع البنك الزراعي القريب منه التابع لحيازة الفلاح، وإذا كان يمتلك أكثر من حيازة سيتم تسليمه الكارت من فروع البنك التابعة للجمعيات التى يحوز فيها الارض الزراعية.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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