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كارت ميزة.. استخداماته وكيفية استخراجه وجميع الأوراق المطلوبة

بواسطة آية الاباصيري
كارت ميزة كارت ميزة

كارت ميزة هو عبارة عن كارت تم إتاحته من قبل الكثير من البنوك تسهيلاً على المواطنين فى التعامل من خلاله بشكل إلكتروني، حيث إنه بطاقة دفع تحمل شعار كافة المدفوعات من خلال شركة بنوك مصر 123، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على المزيد من التفاصيل التي تخص كارت meeza تابعونا.

1 استخدامات كارت ميزة
2 كيفية استخراج Meeza
3 الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت ميزة
4 أنواع بطاقات ميزة

استخدامات كارت ميزة

يتم استخدام هذا الكرت في العديد من الأمور وهي:

  • يتم استعماله لتنفيذ جميع عمليات السحب النقدي.
  • تستطيع من خلاله الشراء بشكل آمن من كافة أنحاء الجمهورية.

كيفية استخراج Meeza

  • يُمكنك الحصول على كارت ميزة عن طريق تسديد رسوم إصدار وهي 15 جنية.
  • تستطيع الحصول عليه في في سن 16 عام أما أقل من ذلك لا يُمكنه.
  • الذهاب إلى أقرب فرع خاصة بالبنك الأهلي أو بنك مصر في أي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت ميزة

هناك بعض الأوراق التي ينبغي تقديمها لكي يحصل الشخص على كارت ميزة وهي:

  • ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية.
  • أو صورة من جواز السفر يكون ساري أيضاً وسوف تتلقى رسالة بتفعيل البطاقة بعد الحصول على الكارت.

أنواع بطاقات ميزة

يوجد نوعين من البطاقات وهما:

  • بطاقة مسبقة الدفع: ويُمكنك الحصول من خلالها على جميع الخدمات المصرفية حيث تضمن لك سحب الأموالوا من كافة ماكينات الصرف الآلي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
  • بطاقة المرتبات: حيث يتم إصدارها لكافة موظفي القطاع الحكومي لكي يحصلوا على رواتبهم من خلالها.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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