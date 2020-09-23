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“كاملة” تردد قنوات أبل”apple” أفلام- كوميدي- حكايات- مسلسلات

بواسطة زكريا منير
تردد قنوات apple 2020

نستعرض معكم في هذا المقال “معلومات حول قنوات أبل كاملة التي تنتمي لشبكة apple- المصرية، ومعرفة بيانات تردد قناة أبل بأكملها، لإستقبالها بدقة SD من خلال خدمة البث على القمر الصناعي نايل سات. تعتبر مجموعة قنوات أبل ناجحة بكل المقاييس، لإمتلاكها أكبر حقوق من الإنتاجات التلفزيونية العربية والمصرية والأجنبية، وهي قنوات مجانية غير مشفرة، تخصص بث تلفزي مفتوح يستمر على مدار 24 ساعة.

1 قنوات أبل المجانية
2 تردد قنوات أبل على نايل سات

قنوات أبل المجانية

تتخصص قنوات أبل بأجمعها- في تقديم مختلف أنواع مسلسلات الدراما والأفلام العربية، متضمناً شاشتها الأفلام الكلاسيكية والأعمال السينمائية ذات الحبكة المتميزة المرتبطة بسيناريوهات جميلة. وكوميدياً يتم بث الدراما ذات الطابع المضحك والهزلي وهو نوع آخر من المسلسلات المحببة لدى قطاع كبير من عشاق الكوميديا. مع “APPLE CHANNEL” بإمكانككم متابعة كاتلوجات من المسلسلات والأفلام الحصرية، وذلك القيام بضبط قنوات أبل- لضمان الحصول على إشارة قوية بناء على تردد قناة أبل وفق كل باقة الذي ستقوم بإدخاله يدوياً في جهاز الإستقبال.

تردد قنوات أبل على نايل سات

إسم القناة التردد معدل الترميز
ابل افلام APPLE AFLAM  h11179 27500
ابل سينما APPLE CINEMA  h11179 27500
ابل كوميدي APPLE COMEDY   h11179 27500
ابل دراما APPLE DRAMA  v12563 27500
ابل حكايات APPLE HEKAYAT h11179 27500
ابل مسلسلات APPLE MOSALSALAT  h11179 27500
ابل اليوم APPLE TODAY  h11179 27500
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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