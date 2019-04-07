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كراسة شروط حجز 1091 قطعة أرض متميزة المطروحة من قبل الإسكان فى 13 مدينة

كتب محمد عزت آخر تحديث

أعلنت اليوم وزارة الإسكان عن بدء الحجز فى عدد 1091 قطعة أراضى مميزة، وبمساحات تبدأ من 450 متراً وحتى 1200 متر، فى ثلاثة عشر مدينة وهى : مدينة بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – 6 اكتوبر – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – الفيوم الجديدة – طيبة الجديدة – مدينة ناصر غرب أسيوط – برج العرب الجديدة.

حيث أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة بدءاً من اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019.

شروط حجز الأراضي المميزة لوزارة الإسكان

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصاً طبيعياً.
  • لا يقل سن المتقدم عن 21 عام
  • لا يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من قطعة.
  • ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته الزوج والزوجة والأولاد
  • القصر.
    ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
  • باقى الشروط من هنا

خطوات حجز قطع أراضى الإسكان المتميز

    • الدخول على الموقع الالكترونى واستعراض كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل
    • إنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع
    • الضغط على طلب استمارة للحصول على رقم لسداد بموجبه قيمة جدية الحجز ومقدم الحجز
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عن الكاتب

محمد عزت

محرر "الأخبار العاجلة" في موقع "كلمة دوت أورج". معلم خبير حاسب آلي، ومطور مواقع، دراسات عليا فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، حاصل على اعتماد ميكروسوفت فى مجالات ال MCPD و ال MCTS، مدرب معتمد من جهات دولية ومحلية فى مجالات التدريب والبرمجة وتطوير المواقع. مهتم بمتابعة آخر المستجدات والأخبار على الساحة العالمية والعربية .والمصرية، وخاصة قضايا التعليم والاقتصاد.

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