كسوف الشمس الجزئي والكلي مدته وأماكن حدوثه | مخاطر رؤية تلك الظاهرة الكونية

بعد قليل سوف يشهد العالم الظاهرة الكونية ” كسوف الشمس الكلي “، والذي يترقب جميع المواطنين في العالم هذه الظاهرة الكونية ، وسوف يشاهد الجميع كسوف الشمس خلال الساعات القادمة مع نهاية شهر شوال الحالي وبداية ساعات شهر ذي القعدة 1440، يتساءل البعض عن مدة كسوف الشمس ” التي تتراوح حوالي 4 ساعات و56 دقيقة ” ونسرد عبر سطور المقال الكثير من المعلومات التي تخص ظاهرة كسوف الشمس.

ظاهرة كسوف الشمس

يترقب العالم رؤية كسوف الشمس بحالته الجزئية والكلية خلال الدقائق القليلة القادمة، كسوف جزئي للشمس في تمام الساعة السادسة و55 مساءا، والكسوف الكلي الساعة الثامنة مساءا ودقيقين، للأسف لن يتمكن أي من المواطنين من مشاهدة أي مظاهر من الكسوف الشمس الجزئي والكلي في أي من المنطقة العربية ولا حتى جمهورية مصر العربية.

مناطق رؤية كسوف الشمس الكلي والجزئي

سوف ترى ظاهرة كسوف الشمس في أمريكا الجنوبية وتشيلي والأرجنتين ووشرق أوقيانوسيا، والمحيط الباسفيكي فقط خلال الأوقات المحددة سابقا، ونوضح أن كسوف الشمس ما هو أي ظاهرة كونية تنتج عن وجود القمر أمام الشمس ويمنع جميع أشعتها من المرور ” الكسوف الكلي “، أو يحجب جزء من ضوء الشمس ” الكسوف الجزئي”.

مخاطر رؤية كسوف الشمس

يرغب الكثير في متابعة أحداث كسوف الشمس سواء الجزئي أو الكلي ويتطلع الكثيرين لرؤية كسوف الشمس، ولكن هذا قد يؤثر السلب على العيون، نظرا لما تحمل الشمس من أشعة ضوئية وأشعة تحت حمراء وأشعة فوق بنفسجية قد تسبب أضرار قوية بشبكية العين وتلف في الخلايا النسيجية للعين، لذا يتوجه الجميع إلى شراء نظارة كسوف الشمس التي تقى من حدوث تلك المشكلات.