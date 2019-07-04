اكتشاف بئر بترولي جديد في سيناء .. تفاصيل مهمة

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان أصدرته اليوم أن شركة بترول بلاعيم “بتروبل” حققت اكتشافاً بترولياً جديداً في منطقة “أبو رديس سدرى بحقول سيناء” حسبما أكد وزير البترول المهندس طارق الملا في البيان.

وقالت جريدة “الوطن” إن شركة “بلاعيم” نجحت في حفر بئر استكشافي يحمل اسم “سدرى 23” ووصلت بنجاح إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين.

وطبقاً للبيان الذي صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل، فإن الشركة المُنقِّبة اكتشفت طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 متراً من الصخور الرسوبية و65 متراً من الصخور الجيرية، كما نجحت في إكمال البئر وإدخاله في خط الإنتاج من الصخور الرسوبية وساعدها في ذلك التسهيلات الإنتاجية الموجودة بالفعل في منطقة الاكتشاف البترولي.

كما ذكر تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول من رئيس شركة بتروبل بلاعيم أن هذا الاكتشاف يعيد الحياة لمنطقة بلاعيم التي بها أقدم بئر مكتشف في البلد ويعمل منذ عام 1957 ويجعله يدخل التحدي في الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن الاكتشاف حفّز الشركة لإعداد خطة تنمية موسعة تستهدف حفر عشرة آبار جديدة لإنتاج 3 آلاف برميل زيت على الأقل في اليوم، كما يتم دراسة طرق ووسائل زيادة الإنتاج عبر طريقة التكسير الهيدروليكي.

كما أضاف التقرير أن هذا الاكتشاف شجّع الشريك الأجنبي على زيادة استثماراته في المنطقة.