كفر الشيخ تراجع مستندات 4197 مُتعاقد بالتعليم والصحة بهدف تثبيتهم

قام محافظ كفر الشيخ، الدكتور “إسماعيل عبد الحميد طه” اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا لاستيفاء ملفات تثبيت 3674 متعاقد تابع لوزارة التربية والتعليم.







هذا ويذكر أن اللجنة قد تم تشكيلها تحت رئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري التابع لكفر الشيخ، بهدف مراجعة ملفات المتعاقدين بوزارة التربية والتعليم بغرض تثبيتهم، وقد تمكنت اللجنة من ايجاد عدد من الملاحظات الجوهرية خلال عملية فحص الملفات.

حيث يصل إجمالي أعداد الملفات المستوفاه إلى الآن 462 ملفًا، وتقوم اللجنة بمراجعة نحو 74 ملف تابع لإدارة دسوق و274 ملف تابع لإدارة بيلا وأخيرًا 114 ملف تابع لإدارة مطوبس، ومع وجود ملفات غير مكتملة في عدد من المحافظات، فقد قام المحافظ باتخاذ قرار إحالة المسؤولين للتحقيق عن الأسباب الكامنة وراء عدم إكتمال تلك الملفات، وما الذي دفع المسؤولين إلى التقصير في آداء عملهم!.







وذكر محافظ كفر الشيخ خلال مجموعة من التصريحات، أن المحافظة ستقوم بمجموعة من الإجراءات بهدف استيفاء جميع الملفات اللازمة لتثبيت نحو 523 متعاقد تابع لمديرية الشئون الصحية.

حيث خضعت جميع الملفات لعملية فحص ضرورية بهدف الوصول لمدى انطباق الشروط المطلوبة، وقد وصلت إجمالي أعداد الملفات التي اتضح استيفاءها نحو 466 ملف، بينما باقي الملفات البالغ عددها 75 ملف اتضح عدم استيفاءها، وقد قامت لجنة المراجعة بإرجاع الملفات الغير مستوفاه مرة أخرى إلى الصحة لإتمام استيفاءها.