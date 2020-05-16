كلمات مؤثرة من الطبيب فاقد بصره بكفر الشيخ: رفض نقله بالإسعاف

حزن كثير من المصريين والمواطنين في العالم العربي لحالة الطبيب فاقد بصره وحركته في كفر الشيخ، خلال عمله في خدمة مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وفي كلمات مؤثرة للطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات المصاب بفقد بصره وحركته، رفض أن يجري نقله من كفر الشيخ إلى أحد مستشفيات القاهرة بسيارة إسعاف، حتى لا يشعر بأنه مريض، على حد قوله.

علاج الطبيب فاقد بصره في القاهرة

وكان الطبيب فاقد بصره وحركة، بسبب المجهود الكبير الذي قام به لأيام متواصلة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عرجه على نفقة الدولة في أحد مستشفيات القاهرة، ليتلقى العلاج فيه على نفقة الدولة.

ورفض “قنيبر” ركوب سيارة إسعاف خلال الاستعداد لنقله إلى المركز الطبي العالمي في القاهرة، قائلا: “أنا مش عاوز أشعر أني مريض وكفاية اللي أنا فيه”، فنقله أحد أصدقائه بسيارة خاصة.

حالة الطبيب المريض

وبدأت حالة الطبيب فاقد بصره وحركته، حينما تعرض إلى حالة إعياء شديدة، يوم الجمعة قبل الماضي، خلال أدائه العمل في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم في محافطة كفر الشيخ، ونقل إلى العناية المركزة بعد إجراء فحوصات له واكتشاف تعرضه إلى ارتفاع ضغط الدم، كما جرى عمل تحاليل له لمعرفة إصابته بفيروس كورونا من عدمه إذ تبين سلبية العينات وأنه لم يصب بالفيروس لكنه تعرض إلى إجهاد شديد وارتفاع في ضغط الدم تسبب في حالته الصحية السيئة التي عليها.