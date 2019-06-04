كلمات ورسائل تهنئة عيد الفطر 2019 حصرية ولأول مرة على المواقع العربية

إن التهنئة بعيد الفطر في شكل رسائل نصية أو بطاقات معايدة مصورة هي واحدة من أجمل مظاهر الفرح والسرور التي تنتشر عند الشعوب العربية والإسلامية، وتمتاز التهنئة بالأعياد بنوعين رئيسيين أولهما الرسائل الجماعية على الواتس أو الفيس والتي تُرسل لأعداد كبيرة من الأشخاص، وهناك الرسائل الفردية وهي المحببة لأي أحد فإنك بتذكرك له برسالة خاصة في خضم الرسائل الجماعية المنتشرة في كل مكان دليلًا على معزته عندك وحبك له.

ونقدم لكم اليوم أحدث رسائل التهنئة بعيد الفطر والتي تُنشر لأول مرة على النت ولن تجدها في أي مكان آخر، فإذا كنت تبحث عن معايدات جديدة ورسائل تهنئة مبتكرة فأنت في المكان الصحيح وإلى رسائلنا الخاصة.

رسائل تهنئة عامة:

العيد هل هلاله والناس فرحت بيه

وأنت بدر في السماء منور لياليه

كل سنة وأنت والناس الحلوة مدلعة فيه

يا طير رايح من الخليج لمصر العروبة

بلغ سلامي وعيد على الأحباب

يمكن قبلهم العيد صلينا

بس فرحتنا تكمل لما يفرح الأصحاب

رسالة تهنئة فكاهية للأم:

يا أحلى أم في الأرض ديا

كل سنة وأنت بصحتك متهنية

فين يا غالية بقى العيدية؟!

كلمات تهنئة ساخرة:

كل سنة وكل اللي بيحبوني طيبين

واللي بيكرهوني لو محبتونيش سنتكم حتبقى طين

رسائل تهنئة بالفصحى:

يا عيدًا أقبلت علينا بكل فرح

أبلغ سلامي لأحبتي في كل مكان

وزدهم بالسعادة والبهجة والمنح

واجعل أيامهم كلها أمنًا وأمان.

سبحان من ألف بين قلبين على بعد المكان

فيارب بلغ سلامي للأحبة

وأعد عليهم العيد أزمان وأزمان

رسائل تهنئة للمتزوجين:

كل سنة وأنت طيب يا أطيب من عرفته

كل سنة وأنت بصحة يا أجمل حد شوفته

كل سنة وأنت بعافية يا أرق صوت سمعته

كل سنة وأنت بخير يا أحن قلب في يوم عاملته

كل سنة وأنت معايا لآخر يوم حعيشه

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنهم لم يتمكنوا من رؤية الهلال ولكنهم لم يعلنوا أن السبب كان نور شمسك الذي غطى على ضي الهلال ويغطي على البدر كذلك.

كل سنة وأنت منور الدنيا يا نور الحياة.

وسنتابع المقال بالتحديث بعد قليل بالمزيد من المعايدات ورسائل وبرقيات التهنئة فتابعونا.