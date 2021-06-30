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كلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين تعلن نتائج القبول .. رابط الاستعلام

بواسطة أحمد ياسين
نتائج القبول المبدئي للضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الامنية نتائج القبول المبدئي للضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الامنية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن اليوم نتائج القبول المبدئي للمرشحين للدورة رقم (51) لتأهيل الضباط الجامعيين، فبعد مرور شهر تقريبا على فتح باب التقدم لحملة شهادة البكالريوس لبعض التخصصات الجامعية لخوض تجربة الالتحاق بخدمة البلاد من خلال كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة أبشر توظيف، يمكن الآن لجميع من تقدم أن يستعلم عن نتيجة طلبه من خلال رابط الاستعلام.

1 رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية
2 مزايا الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية
3 التخصصات المتاحة بالكلية

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يوفر لمتابعيه رابط الاستعلام عن النتائج الأولية للقبول بالدورة رقم (51) لتأهيل الضباط الجامعيين من خلال رابط “أبشر – توظيف” https://jobs.sa/، مع أطيب التمنيات بالتوفيق للجميع.

رابط الاستعلام عن القبول بكلية الملك فهد الأمنية

مزايا الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

توفر الكلية للخريجين العديد من المزايا مثل:

  1. ضمان التعيين بمجرد التخرج.
  2. توفر الكلية للمتخرج بعد التعيين راتب مناسب يضمن له حياة كريمة.
  3. يضمن المتخرج رعاية طبية وصحية متميزة سواء داخل المملكة أو أذا اقتضت الضرورة السفر للعلاج بالخارج.
  4. التأمين الشامل على حياة الخريج ورعاية أسرته في حالة تعرضه لأي مكروه.

التخصصات المتاحة بالكلية

تضم كلية الملك فهد الأمنية العديد من التخصصات منها:

  • مجال الهندسة.
  • مجال الطب.
  • مجال الإعلام.
  • مجال الصحة.
  • مجال الأدب والتعليم.
  • مجال الشريعة والعقيدة لإسلامية.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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