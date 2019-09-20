كل ما تريد أن تعرفه عن شروط تراخيص المركبات وعقوبة المخالفين بقانون المرور الجديد

صرح مصدر أمني أن هناك شروط جديدة سوف يتم مناقشتها في مجلس النواب خاصة بقانون المرور الجديد، مضيفاً أن هناك مادة ستخصص من أجل سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة في حالة السير بالمركبة بدون توافرهما مع السائق بالإضافة إلى تحصيل غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة إلى عشرون ألف جنيه.







شروط تراخيص المركبات وعقوبة المخالفين بقانون المرور الجديد

وأضاف المصدر أن قانون المرور الجديد حدد أربعة عقوبات متعلقة بزيادة السرعة وليس كما كان في القانون القديم عقوبة واحدة، موضحاً أنه سيتم تحديدها وفق المسافة التي تقطعها المركبات في الطريق، مشيراً إلى أنه سيتم سحب الرخصة نهائياً من قائد السيارة عند تكراره لمخالفة زيادة السرعة، وأن الهدف من تلك العقوبة هو الحد من السرعة الزائدة التي تؤدي إلى الحوادث المميتة في الطرق.







وأوضح أنه لن يتم تجديد رخصة المركبات إلا في حضور مالك السيارة أو بتوكيل خاص منه، موضحاً أن الهدف من وراء ذلك هو إلغاء التوكيلات نهائياً والتي تسبب الكثير من الأزمات والمشاكل بمكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى أن هذا القرار يقلل من عمليات التزوير المنتشرة في عمليات بيع السيارات، لافتاً إلى أنه سيتم إلزام مالك السيارة بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري وتسجيل بيناتها فور شرائها، بالإضافة إلى وضع مادة جديدة بالقانون تفيد بعدم إمكانية حصول أي سائق على رخصة قيادة بدون أن يخوض التدريب العملي في أحد المراكز المتخصصة لتعليم السيارات المعتمدة والمقبولة من الدولة، بالإضافة إلى حصوله على شهادة تثبت فيها قدراته وكفائته في قيادة المركبات منعاً لوقوع حوادث المرور.