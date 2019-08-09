كل ما تريد أن تعرفه عن يوم عرفة ولماذا سمي الجبل بهذا الأسم

ساعات قليلة تفصلنا عن يوم الوقوف علي جبل عرفات أحد مناسك الحج فيوم عرفة هو اليوم ال9 من ذي الحجة أحد الأشهر الحرم ، وهو يعد من أفضل الأيام عند المسلمين،فهم يكثرون فيه من تأدية العبادات والدعاء وخاصةً الصوم، لما له من فضل كبير وعظيم عند الله عز وجل، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحجاج يقفون على جبل عرفة الواقع شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بما يقارب 22 كم، وذلك من أهم أركان الحج، فالحج عرفة .

فضل صيام يوم عرفة

يستحب للمسلم صيام يوم عرفة لغير الحاج، وذلك للثبوت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنّ صيام يوم عرفة”يكفر السنة الماضية والباقية وسئل النبي أيضا عن فضل صيام يوم عاشوراء فقال يكفر عن السنة الماضية”، أما الذي ينشغل بالوقوف في يوم عرفة من أهل المناسك، فلا يشرع لهم الصوم، حيث انهم منشغلين بنسك الحج، وحتى يقوي الحاج عن الذكر، والدعاء، والعبادة، وصوم هذا اليوم في هذه الحالة مخالفةً للسنة النبوية ، ودخولاً في التكلّف.

سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم