كل ما تريد أن تعرفه عن يوم عرفة ولماذا سمي الجبل بهذا الأسم

ساعات قليلة تفصلنا عن يوم الوقوف علي جبل عرفات أحد مناسك الحج فيوم عرفة هو اليوم ال9 من ذي الحجة الحرم ، وهو يعد من أفضل الأيام عند المسلمين،فهم يكثرون فيه من تأدية العبادات والدعاء وخاصةً الصوم، لما له من فضل كبير وعظيم عند الله عز وجل، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحجاج يقفون على جبل عرفة الواقع شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بما يقارب 22 كم، وذلك من أهم أركان الحج، فالحج عرفة .
فضل صيام يوم
يستحب للمسلم صيام يوم عرفة لغير الحاج، وذلك للثبوت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنّ صيام يوم عرفة”يكفر السنة الماضية والباقية وسئل النبي عن فضل صيام يوم عاشوراء فقال السنة الماضية”، أما الذي ينشغل بالوقوف في يوم عرفة من أهل المناسك، فلا يشرع لهم الصوم، حيث انهم منشغلين بنسك الحج، وحتى يقوي الحاج عن الذكر، والدعاء، والعبادة، وصوم هذا اليوم في هذه الحالة مخالفةً للسنة النبوية ، ودخولاً في التكلّف.
سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم
أختلف العديد من العلماء في سبب التسمية لجبل عرفات، حيث ذكرت عدّة أسباب ، وهي: أن سيدنا آدم وحواء عندما أنزلهما عز وجل من الجنة إلى الأرض، أنزلهم في مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات هو المكان الذي تعارفا على بعضهما فيه.كما ورد أن سيدنا جبريل كان يطوف بنبينا بإبراهيم عليه السلام ويعلمه المناسك والمشاهد، وكان يطوف به في هذا الجبل ، ويردد له جبريل قوله “، “، وكان سيدنا إبراهيم يجيب عليه “عرفت، عرفت”.
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