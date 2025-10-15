كل ما تريد معرفته عن أسعار دخول المتحف المصري الكبير للمصريين والأجانب

يواصل العالم ترقبه لافتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، أحد أهم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، والذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة — الحضارة المصرية القديمة.

🎟️ أسعار التذاكر الرسمية للمتحف المصري الكبير

الفئة المصريون الزائر العربي أو الأجنبي العربي أو الأجنبي المقيم في مصر الشخص البالغ 200 جنيه 1200 جنيه 600 جنيه الطفل / الطالب / كبار السن 100 جنيه 600 جنيه 300 جنيه

فئات معفاة من رسوم الدخول

أعلنت إدارة المتحف أيضًا عن إعفاء 10 فئات من دفع رسوم الدخول، منها:

الأطفال تحت 6 سنوات.

ذوو الاحتياجات الخاصة (المصريون).

مكفوفو البصر.

مرضى السرطان (المصريون).

أعضاء النقابات الفنية.

أعضاء رابطة المرشدين السياحيين.

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

أعضاء هيئة التدريس في كليات الآثار.

ملاحظات إضافية

الزيارات الخاصة : متاحة خارج أوقات العمل الرسمية مقابل رسوم تصل إلى 250,000 جنيه لمجموعة من 50 شخصًا.

الإقامات الأجنبية : يُعامل المقيمون غير المصريين في مصر (بشرط إظهار وثيقة إقامة سارية) معاملة العرب والأجانب، وتكون لهم أسعار تذاكر مخفضة.

الزواج المختلط: يُعامل غير المصريين المتزوجون من مصريين وأبناؤهم معاملة المصريين.

ساعات العمل

مجمع المتحف : من الساعة 8:30 صباحًا حتى 10:00 مساءً.

قاعات العرض : من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.

آخر موعد لشراء التذاكر: 8:00 مساءً

اهم ما يميز المتحف المصري الكبير

اهم ما يميز المتحف المصري الكبير هو الموقع الاستراتيجي المميز حيث يُطل المتحف المصري الكبير مباشرة على هضبة الأهرامات.

التصميم: يُعد تحفة هندسية تجمع بين الحداثة وروح الفراعنة, حيث واجهة المتحف العملاقة مصنوعة من الحجر الجيري المصري، وتتدرج في شكل مثلثي مستوحى من رمزية الأهرامات.

المساحة الضخمة وتنوع القطع: يمتد على مساحة أكثر من 480 ألف متر مربع, ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف فترات التاريخ المصري.

مركز ثقافي: لا يقتصر دور المتحف على عرض الآثار فقط، بل يُعد مركزًا ثقافيًا متكاملاً، يضم: