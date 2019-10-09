كل ما لا تعرفه عن الفنان الراحل طلعت زكريا

كل ما لا تعرفه عن الفنان الراحل طلعت زكريا

توفي أمس الفنان #طلعت_زكريا عن عمر يناهز 58 عاماً بعد أن رسم الابتسامة على وجوه الملايين تاركاً رصيد لا بأس بة من الأعمال التي سوف يظل يذكرها الكثير من جميع الأعمار.







طلعت زكريا محمد يوسف هو الاسم الكامل للفنان طلعت زكرياً.

1960 هي السنة التي ولد فيها الفنان #طلعت_زكريا يوم 18 ديسمبر، وكان ذلك في محافظة الإسكندرية.







1982 هو العام الذي قدم فيه مسرحية الشخص وكانت بداية مشواره الفني.

1984 سنة التخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

1987 اشترك في مسرحية فارس وبني خيبان مع الفنان سمير غانم.

2006 انطلاق فيلم حاحا وتفاحة مع ياسمين عبد العزيز الذي سبب له شهرة كبيرة وكان انطلاقة فنية كبيرة للفنان طلعت زكريا، ويلية في نفس العام فيلم طباخ الرئيس الذي نال ايضاً نصيب كبير من النجاح.







2007 أصيب بغيبوبة نتيجة التهاب في أحد شرايين المخ وتعافى منها.

من أفلامه الرجل الأبيض المتوسط، ولا في النية، جاءنا البيان التالي، حرامية في كي جي تو، التجربة الدنماركية، كلم ماما، حرامية في تايلاند، اوعي وشك، غبي منه فيه، عوكل، أبو علي، السيد أبو العربي وصل، حاحا وتفاحة، سيد العاطفي، حريم كريم، كلام في الحب، قصة الحي الشعبي، طباخ الرئيس، صياد اليمام، الفيل في المنديل.

ومن المسلسلات الضوء الشارد، النوة، الزيبق، جوز ماما، ضبط وإحضار، من غير ميعاد، العراف، مبروك جالك قلق،.

ومن المسرحيات بابا جاب موز، وبعدين، سكر هانم، كحيون ربح المليون، وراء كل مجنون امرأة، دو ري مي فاصوليا، البعبع.

ومن البرامج التي قدمها وشارك فيها برنامج اديني عقلك وبرنامج طبخة وضحكة.

بعد عنه المنتجين بعد فترة مرضه وتدهورت حالته الصحية والمالية كثيراً خاصة أنه بعد فيلم حاحا وتفاحة والنجاح الكبير الذي صاحبة هذا الفيلم للدرجة التي تجعل المنتجين يأتون إلى الفنان طلعت زكريا يتركون امولاً عربونا من قبل موافقة طلعت زكريا عن الدور او السيناريو وهذا دليلاً علي النجاح الكبير الذي كان فيه وقتها الفنان طلعت زكريا.

كان قبل دخوله المعهد العالي للفنون المسرحية ملتحقاً بكلية الشرطة التي لم تكن تشبع نيولة فتعمد بالتسبب في ازمة داخل الكلية ليتم رفدة، وغضب والده بشدة من هذه الواقعة مما اضطر الفنان #طلعت_زكريا إلى العمل في عدة أماكن، بائع جرائد، عامل نظافة، جرسون، وسائق على سيارة خاصة.

#طلعت_زكريا

تزوج مرتين أولهما من خارج الوسط الفني وأنجب عمر وأميمة ولم تستمر طويلاً وتزوج مرة ثانية من والدة هنا الزاهد (شيرين المنزلاوي)، وكانت مدة الزواج 12 عاماً، حتى تم الانفصال في شهر يونيو الماضي.