“كمين العريش” السعودية والكويت يدينان هجوم العريش ويقفان مع مصر ضد العناصر الإرهابية

وذكرت وكالة ” واس” أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مؤكدًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف

كما قال أيضاً مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش ، كما وضح المصدر أن تلك العمليات الإرهابية من أبشع الحوادث، كما أشار إلى أنه من ضرورة تكثيف التعاون والجهود الدولية لوأد تلك العناصر الإرهابية .

وقد قام التليفزيون المصري بنشر صور ضحايا تلك الحادث الأليم ومراعاة لحرمة تلك الموتي، لم نقوم بنشر تلك الصور لبشاعة الصور وتأثيرها على أهالي الضحايا، كما نتمنى لجميع الأهالي الصبر والسلوان .