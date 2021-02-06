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كم باقي علي شهر رمضان الكريم؟

بواسطة Dweny Foly
عدد أيام رمضان 2020 عدد أيام رمضان 2020

ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض، حلول شهر رمضان، لما فيه من نفحات إيمانية وأجر من الله علي عبادة الفرض الرابع من أركان الأسلام وهو الصيام، ولما فيه من روحانيات كصلاة التروايح وقراءة القرآن الكريم وإخراج الزكاة وصلة الرحم وغيرها من العبادات التي يفعلها العبد ويرضاها الرب سبحانه وتعالي.
ويأتي شهر رمضان المقبل وسط تطلعات بصلاة التروايح في المساجد بعد أن أعلنت الكثير من الدول الإسلامية وعلي رأسهم مصر العام المقبل عدم الصلاة في المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وبعد السيطرة علي الموقف بشكل جزئي عادت إلي المساجد مصليها بشروط وإجراءات احترازية فمن المتوقع أن يصدر قرارات باستمرار هذه الإجراءات وصلاة التروايح في المساجد.

1 موعد غرة شهرة رمضان المبارك
2 أنواع التقويم وكيفة دراسة الوقت
3 التقويم االهجري

موعد غرة شهرة رمضان المبارك

كشفت الحسابات المبدئية وفقا للبحوث الفلكية، فأن غرة شهر رمضان المقبل ستكون في الثالث عشر من شهر أبريل المقبل 2021، والذي قد يختلف بيوم حسب رؤية الهلال وقتها مصداقا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، وبذلك يكون باقي علي بداية شهر رمضان المبارك حوال 65 يوما.

وحسب الحسابات الفلكية فأن أيام العام الهجري الحالي 1442 هجريا سيكون عدد الأيام فيه حوالي 354 يوما وهي سنة بسيطة وليست كبيسة والتي يكون عدد الايام فيها 355 يوما، وحسب الحسابات الفلكية تنتهي السنة الهجرية في العاشر من أغسطس 2021.

موعد شهر رمضان المبارك 2021

أنواع التقويم وكيفة دراسة الوقت

اعتمد العلماء في مختلف بقاع الأرض علي الأجرام السماوية في دراسة الوقت من خلال حركتها، عن طريق ثبات واستقرارحركتها مثل الشمس والأقمار والكواكب، ومن خلال المتابعة لهذه الإجرام استطاع الإنسان منذ القدم تحديد التقويم وبداية كل شهر.

واختلفت التقاويم باختلاف الشعوب، حتي وصلت إلي ما يقرب من 10 تقاويم منها علي سبيل المثال: “التقويم القبطي المصري الفرعوني، التقويم الميلادي اليوناني، التقويم العبري، التقويم الهجري، التقويم البابلي، التقويم الإغريقي، التقويم الفارسي، التقويم الرواني، التقويم السرياني”.

التقويم االهجري

التقويم الهجري هو تقويم يعمل به في الكثير من الدول الإسلامية علي رأسها السعودية، وهو يحسب بداية من هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة المنورة، ويعتمد هذا التقويم علي الشهر القمري وهو يحدد مدة الشهور بعكس الشمس التي تحدد ساعات اليوم.

وأطلق الخليفة عمر بن الخطاب، التقويم الهجري وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه وإليه ترجع سبب التسمية

ويعتمد التقويم الهجري علي المدة الزمنية التي يتخذها القمر في الدورة الكاملة حول الأرض وأشهر السنة الهجرية بالترتيب هي:” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

Dweny Foly
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