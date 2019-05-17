“كوبري تحيا مصر”.. أعرض جسرٍ معلّقٍ في العالم يدخل موسوعة “غينيس”

دخل “كوبري تحيا مصر” شمال القاهرة، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وهو أعرض كوبري ملجّم في العالم ، فعرضه يتجاوز 67 مترًا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح “الجسر الملجّم”، قبل يومين، شمال القاهرة، حيث يمرّ فوق نهر الليل، وذلك لتسهيل حركة المرور، داخل العاصمة المصرية التي يقيم بها أكثر من 9 مليون و800 ألف ساكن.

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا الجسر الملجّم كأعرض جسر معلّق في العالم، وهو يقع شمال العاصمة المصرية القاهرة، وهو يمثل حلقة الوصل من خلال الطريق السريع الذي يمتدّ من البحر الأحمر ، إلى ساحل البحر المتوسط، شمال غرب مصر، والأكيد أنه سيساعد كثيرًا على تجاوز الاختناق المروري الذي تشهده شوارع القاهرة، يوميًا.

كوبري تحيا مصر في موسوعة غينيس

أفاد طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية في تصريح لصحيفة “الشروق” المصرية أنّ “الكوبري الملجّم”، الذي يعدّ أعرض جسر معلّق في العالم، دخل فعلًا موسوعة غينيس، باعتباره أعرض جسر معلّق، مشدود بكوابل في العالم.

ويبلغ عرض هذا الجسر المعلّق 67.36 مترًا (221 قدمًا)، وهو في اتجاهين، وبكل اتجاه 6 مسارات مرورية. وأضاف طلال عمر، أنّ الرقم القياسي لأعرض جسر معلّق كان مسجّلًا لجسر كنديّ (بورت مان) بعرض يبلغ 35 65.2 مترًا، وتمّ بناؤه خلال العام 2012.

وأنجز “الجسر الملجّم” بسواعد وأفكار أكثر من 4 آلاف عامل ومهندس مصري، وأكمل تنفيذه خلال 3سنوات تقريبًا.

وقالت “سكاي نيوز عربية”، إنّ بناء الجسر استهلك نحو مليون متر مكعب من الخرسانة الإسفلتية، إلى جانب 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية لصنع 160 كابل تعليق.

ما حكاية اللوح الزجاجي المكسور؟

بعد افتتاح الجسر المعلّق، شمال القاهرة، انتشرت صورة يظهر قطعة كبيرة من الزجاج المكسور من الجسر، فأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل مجلس الوزراء يتحرّك للردّ على ما انتشر بسرعة، حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، أنّ ما نشر غير صحيح بالمرّة، وأنّ المهندسين الذين أشرفوا على تنفيذ مشروع الجسر المعلّق، أكدوا بدورهم أنّ الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “تعود إلى مرحلة العمل وتركيب الزجاج لتجربته”.