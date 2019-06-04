طريقة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر 1440 بالخطوات .. وحكم صلاة عيد الفطر وتوقيتها

صلاة العيد هي صلاة جماعة يؤديها المسلمين في صباح الأول من شهر شوال، ويعتبر عيد الفطر في الإسلام مناسبة دينية مميزة، نظراً لأن عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان المبارك بمثابة هدية للمسلمين لصومهم شهر رمضان، ونظراً لأن عيد الفطر يأتي كل عام، فقد يتعذر على البعض معرفة طريقة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر بالتفصيل، والآيات القرآنية التي يتم قراءتها في صلاة عيد الفطر بالإضافة إلى الثواب العظيم والأجر الذي يكافئ فيه الله سبحانه وتعالى كل من يؤدي صلاة العيد.

وفيما يلي تقرير مفصل بكل ما يتعلق بكيفية وطريقة أداء صلاة عيد الفطر، بالإضافة إلى حكم أداء صلاة عيد الفطر، وحكم تاركها، وتوقيت أداء صلاة عيد الطر في الإسلام.

صلاة عيد الفطر

توقيت صلاة عيد الفطر:

صلاة عيد الفطر يبدأ وقتها منذ ارتفاع الشمس في السماء قدر رمح، وهي صلاة بلا أذان ولا إقامة، يؤدها المسلمون لزيادة الألفة والمحبة فيما بينهم، ففي صلاة العيد يتم تبادل التهاني بين المسلمين فرحين بالعيد، كما يعود فضل صلاة عيد الفطر إلى أنها تساعد المسلمين على صلة أرحامهم والتواد فيما بينهم.

حكم صلاة عيد الفطر:

صلاة العيد سنة مؤكدة، يؤجر فاعلها ولا يؤثم تاركها، وما جاء في السنة النبوية يدل على حكم صلاة العيد بشكل عام سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى.

عن أبي سعيد أنه قال: (كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلى، فأولُ شيءٍ يبدأُ به الصلاةُ…) [صحيح البخاري] كما قال تعالى: (فصل لربك وانحر) [الكوثر: 2]

طريقة صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر تقام في الساحات الخالية، ويتم التكبير لها منذ غروب شمس آخر يوم في شهر رمضان المبارك وحتى صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وتكون صفة التكبير:

(الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد).

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

صلاة العيد ركعتين تؤدى خلف الإمام جماعة في الساحات المكشوفة، ويسن على المسلمين التطيب والتطهر صبيحة صلاة عيد الفطر المبارك، وفيما يتعلق بكيفية أداء صلاة عيد الفطر، تتلخق بالخطوات التالية:

يقوم الإمام بتكبير تكبيرة الإحرام، ثم يكبر سبع تكبيرات بعدها غير تكبيرة الإحرام.

في الركعة الأولى يسن للإمام قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ثم سورة الأعلى أو سورة ق.

تكمل الركعة كما الحال في صلوات الفريضة ركوع وسجود مرتين.

يكبر الإمام للركعة الثانية تكبيرة القيام، ثم يكبر خمس تكبيرات بعدها.

يقرأ الإمام للركعة الثانية الفاتحة ويسن أن يقرأ سورة الغاشية أو سورة القمر.

تكمل الركعة الثانية كما الحال في باقي الصلوات، يقرأ التشهد والصلاة الابراهيمية.

خطبة صلاة عيد الفطر

تكون خطبة صلاة العيد بعد أداة الصلاة يبدأ الإمام بجمع المصلين إليها بقول “الصلاة جامعة”، وتتكون خطبة صلاة عيد الفطر من جزأينـ الجزء الأول يتحدث فيها الإمام عن فضل شكر الله تعالى على نعمه، ويعظ خلالها المسلمين بضرورة شكر الله على نعمه، وفي الجزء الثاني يتناول خلالها الإمام فضل صلاة العيد وفرحة العيد ودورها في صلة الرحم وتوطيد علاقات التواد والتراحم بين الناس.