كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا (الخطوات بالصور)

يمكنك الآن تجديد البطاقة الشخصية عبر شبكة الإنترنت وتوفير عناء الطوابير ومشقتها، نستعرض لكم فيما يلي كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا ونلقي الضوء على الخطوات بالصور، والأوراق المطلوبة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية نوهت عن أهمية تغيير البطاقة الشخصية وتعديل بياناتها أولاً بأول، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل.
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا
في حالة ظهور أي جديد من بيانات، يجب على المواطن تعديلها في الرقم القومي الخاص به بدون تأخير، مثل التغيير في الحالة الإجتماعية، أو في السكن، أو جهة العمل، وغيرها من البيانات، حتى لا يقع الفرد تحت طائلة الغرامات.
وحرضاً من وزارة الداخلية على توفير الجهد وعناء المشقة على المواطن فقد سعت إلى توفير خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي، وتغيير بياناتها عبر شبكة الإنترنت بسهولة دون زيارة السجل المدني أو الوقوف في طوابير طويلة تحت حر الشمس الحارقة.
خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا بالصور
- إنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال رابط التسجيل في موقع وزارة الداخلية المصرية.
- في حالة انشاء حساب جديد يتم ملء كافة البيانات بدقة من الاسم والرقم القومي والايميل والعنوان ورقم الهاتف ورقم المصنع والمقطع الأول من اسم الأم، والوظيفة.
- زيارة الموقع الإلكتروني للحكومة المصرية على شبكة الإنترنت.
- اختيار “خدمات الإنترنت للمواطنين، ومنها “بطاقة رقم قومي”.
- اختيار تجديد البطاقة الشخصية، وملء البيانات بدقة وعناية فائقة.
- تحديد طريقة سداد الرسوم أون لاين، أو السداد عند الاستلام.
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