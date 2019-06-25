كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مصر إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية

قامت الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة في كافة المجالات بالتسهيل على المواطنين، وتوفير بعض الخدمات الإلكترونية على شبكة الانترنت، حيث قامت وزارة الداخلية بتوفير بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، ووفرت طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مصر عن طريق رقم اللوحة أو رخصة السيارة، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت وزارة الداخلية بتوفير طرق دفع المخالفات المرور إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية، نتابع معا للتعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مصر.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مصر إلكترونيا

منعاً من وجود أي أخطاء يمكن أن يقع فيها السائق، يمكن لصاحب السيارة البحث عن مخالفات المرور 2019، فمع وجود كاميرات المراقبة، تم تسجيل المخالفات إلكترونياً، حيث يتم تسجيل الأخطاء إلكترونياً على اللوحات المعدنية.

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور 2019 من خلال الدخول إلى الرابط المباشر للموقع الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية عن طريق اللوحة المرورية

من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية، والضغط على خدمات نيابات المرور المخالفات المرورية، حيث يمكنك اختيار الخدمة التي تريدها من خدمة مخالفات رخص المركبات، وخدمة مخالفات رخص القيادة، وخدمة متابعة الطلبات.

للاستعلام عن مخالفات المرور: