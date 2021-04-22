كيفية الاشتراك في برنامج كلنا نفوز mbc1 وماهي الارقام المرادفة لكل بلد
نوضح كيفية الاشتراك في برنامج كلنا نفوز الليلة إذ انه اقوى برنامج مسابقات تطلقه مجموعة mbc الاعلامية ويعرض على شاشة قناة ام بي سي 1، يسمح البرنامج بالاشتراك عن طريق ارقام كلنا نفوز 2021 لإختيار متسابقين بشكل عشوائي بمجموع 12 مشترك يدخلون المسابقة لربح الجائزة الكبرى حيث يقسم المبلغ على عدد المشتركين. ويقدم مسابقة كلنا نفوز الاعلامي مصطفى الآغا من إم بي سي ويعرض يومياً في الساعة 1:00 منتصف الليل.
يتنافس 12 مشترك يومياً من المنزل لربح لجائزة الكبرى التي تصل الى 50000 ريال سعودي، لذلك البحث مستمر عن رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز وماهي ارقام كلنا نفوز في الجزء الأول.
كلنا نفوز الليلة
- وللاشتراك في البرنامج كل ما يجب القيام به إرسال كلمة “فوز” في رسالة نصية sms للارقام المرادفة لبلدك، لتتيح لك الفرصة بالتنافس كواحد من اصل 12 مشترك في برنامج مسابقة كلنا نفوز العائلي ويحق للمشترك زيادة فرص ربحه من خلال تحميل تطبيق كلنا نفوز الليلة 2021.
حمل الآن تطبيق كلنا نفوز للاجابة بشكل صحيح على اسئلة المتسابقين في اي وقت للدخول على جوائز نقدية قيمة في آخر كل حلقة، بالإضافة الى سؤال الحلم الذي في حال الإجابة عليه يمنحك الفوز بجوائز مالية مجزية.
ارقام برنامج كلنا نفوز 2021
- رقم كلنا نفوز الليلة من السعودية
- 858808 STC
- 658800 موبايلي
- 755522 زين
- رقم كلنا نفوز الليلة من العراق
- 3188 Zain
- 2272 Asiacell
- 2188 Korek
رقم كلنا نفوز الليلة من الإمارات
- 4133 Etisalat
- 2304 du
- رقم كلنا نفوز الليلة من الكويت
- 4242 Zain
- 4242 STC
- رقم كلنا نفوز الليلة من عمان
- 90424 Oman tel
- 90424 Ooredoo
- رقم كلنا نفوز الليلة من البحرين
- 94006 Zain
- 94006 Batelco
- STC 89600
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- رقم كلنا نفوز الليلة من مصر
- 95453 GSM
- رقم كلنا نفوز الليلة من فلسطين
- 1626 Jawwal
- Wataniya 6960
- رقم كلنا نفوز الليلة من الأردن
- 98836 GSM
- رقم كلنا نفوز الليلة من المغرب
- GSM 9008
- رقم كلنا نفوز الليلة من تونس
- GSM 85989
- رقم كلنا نفوز الليلة من سوريا
- 5200 MTN