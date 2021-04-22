كيفية الاشتراك في برنامج كلنا نفوز mbc1 وماهي الارقام المرادفة لكل بلد

نوضح كيفية الاشتراك في برنامج كلنا نفوز الليلة إذ انه اقوى برنامج مسابقات تطلقه مجموعة mbc الاعلامية ويعرض على شاشة قناة ام بي سي 1، يسمح البرنامج بالاشتراك عن طريق ارقام كلنا نفوز 2021 لإختيار متسابقين بشكل عشوائي بمجموع 12 مشترك يدخلون المسابقة لربح الجائزة الكبرى حيث يقسم المبلغ على عدد المشتركين. ويقدم مسابقة كلنا نفوز الاعلامي مصطفى الآغا من إم بي سي ويعرض يومياً في الساعة 1:00 منتصف الليل.

يتنافس 12 مشترك يومياً من المنزل لربح لجائزة الكبرى التي تصل الى 50000 ريال سعودي، لذلك البحث مستمر عن رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز وماهي ارقام كلنا نفوز في الجزء الأول.

كلنا نفوز الليلة

وللاشتراك في البرنامج كل ما يجب القيام به إرسال كلمة “فوز” في رسالة نصية sms للارقام المرادفة لبلدك، لتتيح لك الفرصة بالتنافس كواحد من اصل 12 مشترك في برنامج مسابقة كلنا نفوز العائلي ويحق للمشترك زيادة فرص ربحه من خلال تحميل تطبيق كلنا نفوز الليلة 2021.

حمل الآن تطبيق كلنا نفوز للاجابة بشكل صحيح على اسئلة المتسابقين في اي وقت للدخول على جوائز نقدية قيمة في آخر كل حلقة، بالإضافة الى سؤال الحلم الذي في حال الإجابة عليه يمنحك الفوز بجوائز مالية مجزية.

ارقام برنامج كلنا نفوز 2021

رقم كلنا نفوز الليلة من السعودية

858808 STC

658800 موبايلي

755522 زين

رقم كلنا نفوز الليلة من العراق

3188 Zain

2272 Asiacell

2188 Korek

رقم كلنا نفوز الليلة من الإمارات

4133 Etisalat

2304 du

رقم كلنا نفوز الليلة من الكويت

4242 Zain

4242 STC

رقم كلنا نفوز الليلة من عمان

90424 Oman tel

90424 Ooredoo

رقم كلنا نفوز الليلة من البحرين

94006 Zain

94006 Batelco

STC 89600



رقم كلنا نفوز الليلة من مصر

95453 GSM

رقم كلنا نفوز الليلة من فلسطين

1626 Jawwal

Wataniya 6960

رقم كلنا نفوز الليلة من الأردن

98836 GSM

رقم كلنا نفوز الليلة من المغرب

GSM 9008

رقم كلنا نفوز الليلة من تونس

GSM 85989