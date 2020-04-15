كيفية التسجل في مبادرة أهالينا لدعم العمالة الغير منتظمة من خلال الرابط الرسمي للموقع

نوضح اليوم خطوات التسجيل في منحة أهالينا التي أعلن مجلس الوزراء عنها من خلال الموقع الرسمي للمبادرة Ahalena.gov.eg، ويعد الهدف من مبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنظمة المتضررة بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية، في ظل قرار حظر التجوال وتوقف الأعمال اليومية في المحال والمقاهي والمشروعات الصغيرة المتضررة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي يستدعيها الوضع الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور نادر سعد أن الفترة المستهدف وصول الدعم إليها من خلال مبادرة أهالينا هي فئة العمالة الغير المنتظمة ومنحة أهالينا تقدمها الدولة كأحد الحلول لدعم ومساندة عمال اليومية المتضررين في الوقت الراهن من سوء الأحوال الاقتصادية الناجمة عن فاجعة كورونا التي يعانى منها مختلف دول العالم، وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سوف يتم العمل على الجميع بين دعم الجهات الخاصة والأفراد العاديين الراغبين في تقديم الدعم للعمالة الغير منتظمة من خلال مبادرة أهالينا، وذلك وفقاً للمقاييس والشروط المحدده من جانب مجلس الوزراء لتنظيم المبادرة.

خطوات التسجيل في موقع مبادرة أهالينا

أطلق مجلس الوزراء البوابة الإلكترونية موقع مبادرةأهالينا من أجل تقديم الدعم للعمالة الغير المنظمة، حيث يمكن لكل من يرغب في تقديم المساعدة من الأفراد أو الشركات الخاصة أو أى جهة الدخول على رابط الموقع ومن خلال أتباع خطوات بسيطة يمكنه التبرع بأي مبلغ يريده، كما يمكنه تحديد الشخص الذي يريد التبرع إليه.

أولاً يقوم الشخص أو الجهة بتسجيل الدخول على موقع مبادرة أهالينا من هذا الرابط بواسطة بريده الإليكتروني وكلمة المرور ثم يضغط على خيار تبرع الآن.

ثانياً يتم تحديد قيمة المبلغ الذي سوف يتم التبرع به .

ثالثاً يتم الانتقال إلى خانة بيانات الشخص صاحب التبرع .

رابعاً يتم اختيار طريقة التبرع في عن طريق حساب 2030 في بنك مصر، أو التبرع من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم 2030 من الهاتف المحمول.