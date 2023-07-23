 كيفية التصرف في حال انقطاع الكهرباء داخل الأسانسير؟ في 3 خطوات

يشهد العديد منا في حياته مواقف طارئة تتعلق بانقطاع الكهرباء داخل الأسانسير، وقد يكون ذلك أمرًا مقلقًا ومخيفًا، يعتبر التعامل المناسب في مثل هذه الحالات من الأمور الهامة لضمان السلامة الشخصية وتفادي أي مخاطر قد تتعرض لها أثناء استخدام الأسانسير في حالة انقطاع التيار الكهربائي. في هذا المقال، سنستعرض خطوات بسيطة يمكن اتباعها للتصرف السليم في تلك الحالات الطارئة.

تفاصيل الخطوات للتصرف عند انقطاع الكهرباء في الأسانسير

1- استخدم زر “فتح” لفتح الباب: عند انقطاع الكهرباء وأنت داخل الأسانسير، استخدم زر “فتح” لفتح باب الكابينة. يمكنك الخروج ببطء وحذر إذا كنت قريبًا من مستوى الهبوط. من الضروري التحلي بالهدوء والتركيز عند الخروج من الأسانسير.

الاتصال بالمساعدة

2- استخدم زر الإنذار لطلب المساعدة: في بعض الأسانسيرات، يوجد زر “الإنذار” الذي يمكنك استخدامه للتواصل مع فريق الطوارئ المدربي، يفضل استخدام هذا الزر في حالات الطوارئ فقط وعدم الخروج عبر الأبواب المفتوحة جزئيًا.

التصرف بحذر

حافظ على الهدوء والصبر: في حال عدم وجود زر الإنذار أو عدم تواجد موظفي الطوارئ، عليك الحفاظ على هدوئك والانتظار بصبر. تجنب محاولات الخروج عن طريق الأبواب المفتوحة جزئيًا أو أي إجراء قد يؤدي إلى زيادة المخاطر.

اتباع إرشادات السلامة

من المهم أن يكون لديك وعي بالإرشادات الخاصة بالسلامة داخل الأسانسير، وأن تلتزم بها في حالة حدوث أي طارئ، قد تتضمن هذه الإرشادات الصادرة من شركات الصيانة والأجهزة المسؤولة عن الأسانسيرات، كما ينصح بالتعرف عليها واتباعها بدقة.

باتباع هذه الخطوات والاستعداد لمثل هذه المواقف الطارئة، يمكنك التصرف بنجاح عند انقطاع الكهرباء داخل الأسانسير، والحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين أثناء استخدام الأسانسير في ظروف غير متوقعة.