كيفية حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار الكهربائي والحفاظ عليها

يعتبر الكهرباء من أهم المصادر الحيوية في حياتنا اليومية، فهي تعزز سهولة التواصل وتدعم تشغيل الأجهزة والأدوات التي تعزز راحتنا وتسهل حياتنا، ومع تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، نجد أنفسنا في مواجهة قلقٍ متزايد حول حماية أجهزتنا الكهربائية من التلف بسبب تذبذب التيار الكهربائي.

حماية الأجهزة من تذبذب التيار الكهربائي

عندما يحدث انقطاع في التيار الكهربائي، من الأفضل فصل جميع الأجهزة الكهربائية واللمبات المضاءة عن القابس الكهربائي، وترك لمبة واحدة تعمل للتأكيد على عودة التيار بعد الانقطاع. كما يُفضل فصل “البريزة” لحماية الأجهزة من تيار العودة المفاجئ.

للحفاظ على الأجهزة التي تحتاج إلى بقاء متصلة بالكهرباء حتى أثناء الانقطاع، مثل الثلاجة والفريزر، يُنصح بتجنب فتح باب الثلاجة باستمرار. وذلك للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة داخل الثلاجة وتجنب فقدان البرودة، مما يساعد على المحافظة على الأغذية لفترة أطول.

عندما يعود التيار الكهربائي بعد انقطاع، يُنصح بالانتظار لبضع ثوانٍ قبل توصيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى. هذا يعطي الفرصة للتيار للاستقرار والتأكد من عدم وجود تذبذب قوي قد يؤثر على الأجهزة.

الحماية من اندفاع التيار

يُنصح باستخدام مشتركات كهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار. تلك المشتركات تساعد في توزيع التيار بشكل أفضل وتقليل فرص حدوث اندفاعات قوية قد تؤثر على الأجهزة.

عند شراء مشتركات كهربائية جديدة، يجب التأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية والمعايير الأمان، يُفضل اختيار المشتركات التي تحتوي على زر حماية عمومي للفصل التلقائي عند حدوث اندفاع قوي للتيار.

يجب التحقق من أن جميع “برايز المشترك” صالحة وآمنة لتوصيل الأجهزة بها، وأن الفيش والغوالق متوافقة وتعمل بشكل جيد. قبل استخدام المشترك لأول مرة، يُنصح بالتأكد من سلامته وعمله بشكل صحيح.

الإبلاغ عن تذبذب التيار الكهربائي

في حالة ملاحظة تذبذب في التيار الكهربائي أو انخفاض حاد في الجهد، يمكن للمواطن تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء أو جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. يمكن استخدام الموقع الإلكتروني للجهاز أو البريد العادي أو الاتصال على الرقم المخصص لتلقي الشكاوى والاستفسارات.