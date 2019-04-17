أريد معرفة لجنتي الانتخابية في الاستفتاء على الدستور أو التعديلات الدستورية 2019 هو سؤال الجميع الآن في مصر وخارجها، ويأتي هذا التساؤل الهام، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الاستفتاء رسميا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالقاهرة، حيث من المرتقب، أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج خلال الفترة من 19 حتى 21 أبريل 2019 الجاري، على أن يتم الاستفتاء داخل مصر خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.

كيفية معرفة لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات، ثلاث وسائل لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور 2019 والتعديلات الجديدة، أول طريقة لمعرفة لجنتك الانتخابية، هي عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلاله تتعرف على لجنتك بكل سهولة باستخدام الرقم القومي، والموقع هو:

موقع معرفة لجنة الاستفتاء على الدستور

الطريقة الثانية: عن طريق الاتصال بالخط الساخن وهو (141)، ويتم الاتصال بهذا الرقم بأي هاتف، سواء محمول أو أرضي.

كما يمكنك معرفة مكان لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور، من خلال إرسال رسالة نصية بها رقمك القومي على رقم (5151).

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