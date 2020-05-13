كيف تحسب مرتبك .. بعد التعديلات الضريبية الجديدة من أول يوليو القادم

قام مجلس النواب المصري مؤخرًا، بالموافقة على إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، حيث تضمن رفع حد الإعفاء الشخصي وزيادة حد الإعفاء الضريبي بتعديل بعض الشرائح، وبعد أن أقر المجلس تلك التعديلات، فمن المزمع تطبيقها على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من أول يوليو المقبل 2020م .

القانون رقم 26 لسنة 2020

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الموافق 9 مايو 2020م، القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2020م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، والذي تضمن بعض التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء الضريبي لكل ممول بحيث يصبح 15 ألف جنيه بدلًا من 8 آلاف جنيه، فضلًا عن زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وعليه فإن المرتبات حتى 24 ألف سنويًا معفاة من الضرائب .

التعديلا الجديدة للضريبة للشرائح المختلفة

ضريبة أصحاب الدخل من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا بنسبة 2.5% “مستحدثة”.

تعديل ضريبة أصحاب الدخل من أكثر من 30 ألف جنيه سنويا إلى 45 ألف جنيه إلى 10% بدلًا من 15%.

تعديل ضريبة أصحاب الدخل من أكثر من 45 ألف جنيه سنويا إلى 60 ألف جنيه إلى 15% بدلًا من 20%.

تعديل ضريبة أصحاب الدخل من أكثر من 60 ألف جنيه سنويا إلى 200 ألف جنيه إلى 20% بدلًا من 22.5% .

ضريبة أصحاب الدخل أكثر من 200 ألف جنيه سنويا بنسبة 25% “مستحدثة”.

مثال على طريقة حساب الضريبة على مرتبات الموظفين