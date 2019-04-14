كيف ترشد استخدام الكهرباء لتوفير الدخل وضمان البقاء داخل منظومة التموين

بعد أن شملت معايير المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين للدعم من منظومة التموين، استبعاد من يزيد استهلاكه في الكهرباء عن 650 ك وات، وبعد ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء، فمن الواجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك حماية لدخلهم من دفع فواتير عالية القيمة من جهة، وكذلك لضمان دخولهم في شريحة المستبعدين من المنظومة التموينية، ولتقليل استهلاك الكهرباء، قدم حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق نصائح للمواطنين في تصريحات صحفية، تتعلق بترشيد استهلاك الأجهزة والمصابيح، وننشر بعض نصائح رئيس مرفق الكهرباء الأسبق التي وردت في تصريحاته الصحفية.

ترشيد الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية

مما قاله حافظ سلماوي بخصوص ترشيد الاستهلاك في بعض الأجهزة، أن الغسالات والمجففات تعتبر من الأجهزة المنزلية التي تستهلك قدراً كبيرا من الطاقة ويمكن تقليل الاستهلاك باتباع النصائح التالية:

تشغيل الغسالة بكامل الحمولة من الملابس

الاعتماد في تجفيف الملابس على نشرها في الهواء بدلاً من المجفف الكهربائي

وبخصوص الثلاجة والفريزر، فقد نصح بما يلي:

الحرص على نظافة ملف المكثف الموجود في ظهر الثلاجة.

إحكام غلق الباب، وعدم فتحه إلا في حالات الضرورة مع إغلاقه بسرعة لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارج الثلاجة

الترتيب الجيد لمحتويات الثلاجة لضمان عدم فتح بابها لفترة طويلة

يفضل أن يكون الفريزر ممتلئًا تمامًا، فراغه يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء.

استخدام كولمان للشرب في الصيف لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

وبخصوص جهاز التليفزيون ينصح بالتالي:

يجب إغلاق التليفزيون عند ترك الحجرة، أو عند النوم

أما بخصوص مصابيح الإضاءة يقول سلماوي، أنه يفضل في المباني السكنية والمرافق العامة، استخدام مصابيح الفلورسنت لأنها تكون أقل عددا وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية، ويجب استخدام العدد المناسب من المصابيح وفقا للحاجة الفعلية لشدة الإنارة.

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