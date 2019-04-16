لإخفاء آثار المخدرات .. مصريون يتناولون حبوب منع الحمل

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بشأن إخضاع موظفي الدولة لإجراء تحليل المخدرات، وإنهاء التعاقد مع من يثبت تورطه بتعاطيها، تواجه ردود فعل متباينة ، وقد انتشرت حملات التحليل في عدد من الدوائر الحكومية ، وكذلك تجري تحاليل المخدرات في بعض الأمكنة على الطرق السريعة والداخلية.

تحايل وهروب من الفصل من العمل

يحاول بعض الموظفين المتعاطين للمخدرات، وفي سبيل الهروب من الفصل من العمل يقومون بالتحايل على عملية تحليل المخدرات ولإخفاء آثارها، حيث تداول مغردون معلومات عن أن تناول حبوب منع الحمل أو شرب الخل، قبل الخضوع لتحليل المخدرات، يمكن أن يخدع لجان التحليل حيث يخفي آثار تعاطي المخدرات.

حقيقة حبوب منع الحمل تخفي آثار المخدرات

وفي معرض الرد من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، بشأن ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أن حبوب منع الحمل تخفي آثار المخدرات، نفى صحة تلك المعلومات وأكّد أن حبوب منع الحمل أو شرب كوب من الخل لا تخفي آثار المخدرات في التحليل الذي يتم إجراؤه حاليا ، وما تم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة.

← آخر خبر: