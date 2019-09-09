“لا ضرر ولا ضرار”.. وزير التمنية المحلية يُحدد أماكن عمل التكاتك وسيارات الفان







تحت مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وحتى لا يضار أحد من قرار استبدال سيارات الفان محل التكاتك أكد المتحدث الرسمي باسم وزير التنمية المحلية بأنه تم ترخيص أكثر من 245 ألف توكتوك من إجمالي 450 ألف توكتوك تم حصرهم بما يعادل نسبة 50% من إجمالي عدد التكاتك الموجودة فى مصر.







وأكد الدكتور خالد القاسم المتحدث الرسمي باسم وزير التنمية المحلية بأن التكاتك التى تم ترخيصها لن تعمل بعد ذلك فى الشوارع الرئيسية بالمدن ولكنها سوف تعمل فى القرى والنجوع فقط، وأنه تقرر أن تعمل التكاتك فى القري وسيارات الفان التى تعرف باسم “التُمنة” فى المدن.

وقال الدكتور خالد القاسم بأن قرار تقنين التكاتك واستبداله بالسيارات الفان الهدف منه منع عمل الأطفال، وكذلك تقنين وضع سيارات الفان التى تعمل الآن بترخيص الملاكي فى ظل غياب منظومة الأجرة.







يأتي ذلك بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالبدء فى برنامج استبدال وإحلال التكاتك بسيارات الفان حيث أن السيارات أكثر راحة وآمان مثل سيارات الميني فان التى تعمل بالغاز الطبيعي على أن تقوم وزارة المالية والجهات المعنية بتنفيذ هذا البرنامج وتبنيه مثلما فعلت من قبل فى استبدال سيارات التاكسي القديمة بمشروع التاكسي الأبيض.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأن هذا البرنامج سيكون له صدى ومردود إيجابي بصفة عامة حيث سيتم توفير سيارات وسبل مواصلات أكثر أمان وأكثر راحة للمواطنين، ومواصلات حضارية كما أنها ستوفر الملايين من فرص العمل للشباب من خلال هذا البرنامج.