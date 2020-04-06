لتخفيف التزاحم على ماكينات الصرف .. تقديم وتقسيم مرتبات شهر إبريل

ما زالت الدولة تتخذ مجموعة من القرارات لتخفيف التزاحم في أي مكان، ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، فمنذ أيام قررت توزيع مستحقي المعاشات على أماكن مختلفة، وقد حصل بعضهم على معاشاتهم في المدارس، وبالمثل قامت وزارة المالية بتقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل حتى لا يتم التزاحم على ماكينات الصرف اللآلي .

أسباب تقديم مرتبات شهر إبريل 2020

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي، اليوم الاثنين 6 أبريل، تقديم وتقسيم مرتبات شهر إبريل 2020م، لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما جاء تقديم مواعيد صرف المرتبات لقدوم شهر رمضان الفضيل، والذي من المنتظر أن يكون أول ايامه يوم 23 إبريل الجاري .

مواعيد مرتبات شهر إبريل 2020

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقديم مرتبات شهر إبريل، بحيث تبدا من يوم الأحد الموافق 19 بدلًا من يوم 23 إبريل الجاري، ويستمر حتى يوم 22 إبريل، على أن يتم الصرف وفقًا لجدول تم فيه تقسيم الأيام بين الهيئات والوزارات المختلفة، لتقليل التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي لتكالب المواطنين عليها نظرًا لحلول شهر رمضان والذي يحتاج المواطنون فيه لشراء مستلزمات خاصة به .

جدول الصرف للهيئات والوزارات

أوضح معيط أنه تم تقسيم الأيام بين الهيئات والوزارات طبقًا لعدد العاملين فى كل هيئة أو وزارة، كما تم تبكير الصرف لمنسوبي وزارتي الصحة والداخلية نظرًا للجهود التي يقومون بها في مواجهة فيروس كورونا، وسوف يتم الصرف على النحو التالي :

يوم الأحد الموافق 19 أبريل ( صرف مرتبات العاملين فى عدد 18 وزارة وهيئة ) .

يوم الاثنين الموافق 20 أبريل ( صرف مرتبات العاملين بعدد 10 وزارات ) .

يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل ( صرف مرتبات العاملين بعدد 16 وزارة وهيئة ) .

يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل ( صرف مرتبات العاملين فى عدد 9 وزارات وهيئات ) .

وقد ناشد وزير المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها عن مواعيد الصرف حتى لا يتزاحم المواطنين على ماكينات الصرف بقدر الإمكان .