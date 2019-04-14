أعلنت الحكومة المصرية عن تغيرات في الدستور لبعض البنود، وصرحت بعمل استفتاء من أجل التصويت من أجل الموافقة علي التعديلات الدستورية، وقدم أعضاء البرلمان طلب التعديل علي مواد الدستور وعددهم 12 مادة، علي أن يتم البدء في عمل استفتاء الدستور الرسمي خلال الشهر الجاري شهر أبريل، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي.

موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور 2019

وصرحت اللجنة العليا للانتخابات بمواعيد استفتاء الدستور لكي يتم الموافقة علي التعديلات الدستورية وإليكم الآن مواعيد الاستفتاء للمصريين في الخارج والمصريين في الداخل.

مواعيد الانتخابات للاستفتاء علي الدستور بداية من يوم السبت 20 أبريل وذلك للمواطنين في الخارج.

مواعيد الانتخابات للاستفتاء علي الدستور بداية من يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و23 و24 أبريل وذلك للمواطنين في داخل مصر.

طريقة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية لـ تعديلات الدستور 2019

وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي من أجل معرفة اللجان الخاصة بالانتخابات من أجل استفتاء علي التعديلات الدستورية، ولكن ينبغي أولا اتباع الخطوات الأتية :-

أولا الدخول المباشر للموقع الرسمي لـ “هيئة الوطنية للانتخابات”.

ثانيًا قم بوضع الرقم القومي الخاص بك المكون من أربعة عشر رقمًا في الخانة الموضحة في الموقع.

ثالثا ثم بالضغط علي كلمة الاستعلام.وبعدها الضغط على استعلم.

بعد ذلك سوف يتم تحويلك إلى الصفحة التالية والتي تحتوي على معلوماتك الانتخابية وأيضًا رقم اللجنة الخاصة بك.

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