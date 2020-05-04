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لجنة الشئون الصحية تناقش هذا الإجراء الهام الخاص بكورونا خلال اجتماع اليوم

بواسطة dina badr
لجنة الشئون الصحية

صرح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، الدكتور “أحمد السبكي”، عن بدء وزارة الصحة المصرية في تطبيق نظام جديد للكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، والتي يمكن من خلالها الوصول للنتيجة في أقل من 12 ساعة، ويعتبر هذا الأمر غاية في الأهمية بالنسبة لتدعيم إجراءات الوزارة التي تطبقها للوقاية من أزمة انتشار كورونا.

فحص جديد لكورونا

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، والذي تم عقده منذ قليل في مجلس النواب، وأضاف السبكي خلال الاجتماع، أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على الكشف على جثث الموتى، ممن يفارقون الحياة بداخل المستشفيات، وذلك للتأكد من إصابتها بكورونا أو عدمه، لاتخاذ الإجراءات الوقائية عند الدفن في حالة إصابتها بكورونا.

البرلمان المصري
البرلمان المصري

وتقوم وزارة الصحة بمتابعة كافة المستجدات التي تتعلق بفيروس كورونا من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة لإدارة الأزمة، كما تستمر الوزارة في عملها دون توقف لمتابعة آخر المستجدات وتطبيق إجراءات الوقاية على أكمل وجه، وعقدت لجنة الشئون الصحية اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020 اجتماعها في مجلس النواب منذ قليل، وكان الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة، الدكتور “محمد العماري”، وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة كل جديد يتعلق بأزمة انتشار كورونا، ومتابعة كل جديد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة بأقل الخسائر، وكذلك البحث عن حلول جديدة وسريعة لتجنب وقوع إصابات جديدة.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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