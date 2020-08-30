لجنة مكافحة كورونا | مصر ستكون مركزًا لتصنيع لقاح كورونا للدول الإفريقية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المستجد، إن مصر ستكون مركزًا لتصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، فضلًا عن أنها سوف تكون مركزًا لدراسات كورونا، مشيرًا إلى أن مصر دخلت المراحل النهائية للتنفيذ في “فاكسيرا” بالمصل واللقاح، ولا سيما أن أي لقاح يخضع لعدة تجارب قبل التصنيع، لضمان فاعليته وأمانه على المصريين، ومن المتوقع أن يصدر اللقاح في نهاية شهر ديسمبر المقبل، على الرغم من أن مصر متعاقدة على 30 مليون عبوة من لقاح كورونا الإنجليزي .

مصر مركز تصنيع اللقاحات للدول الإفريقية

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد 30 أغسطس، أن مصر سوف تكون مركزًا للتصنيع لصالح كافة الدول الإفريقية، موضحًا أنه سوف يكون هناك لقاح في أواخر ديسمبر المقبل أو أول يناير من العام القادم، موضحًا أن الحديث عن موجة كورونا ثانية إفتراضيًا، حيث من الممكن تفاديها إذا زاد وعي المواطنين، وذلك بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية .

الكشف المؤكد لكورونا

وأكد حسني، خلال مداخلته، أن الشيء الوحيد المؤكد للكشف عن فيروس كورونا في كافة دول العالم، هو عن طريق الأشعة المقطعية لصورة الدم، يلية مسحة الـ”pcr”، أما غير ذلك يكون من قبيل النصب على المواطنين، وهذا ما لم نسمح به على الإطلاق، موضحًا أن الانخفاض النسبي في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس معناه أن الوباء تلاشى، مناشدًا المواطنين الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حتى تنتهي هذه الجائحة بسلام .